Шантаж нефтью. Почему Кремль проиграл в энергетической войне

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Вот несколько признаков, почему это произойдет. Польская компания "Орлен" уже покупает нефть из Норвегии, а не из России. Они начали закупки еще в марте. Это важный сигнал: хотите спрогнозировать санкции – смотрите, куда текут деньги крупных компаний. Они пытаются обойти Россию, и это положительный знак.

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По моим данным, нефтяное эмбарго будет принято, несмотря на все попытки Венгрии и Словакии продлить агонию, благодаря которой они зарабатывают еще немного на сладких для себя ценах.

Наиболее реалистичный вариант – введение эмбарго уже через шесть месяцев. Когда будет само решение – увидим.

Приоритет европейских политиков сейчас – поиск альтернативных источников энергии. Европейский Инвестиционный Банк заявляет о фонде в триллион евро до 2030 года для поддержки климатических изменений (читай – возобновляемой, независимой от России энергетики). И даже истерика Венгрии связана с тем, что они слишком поздно поняли, что других вариантов нет.

А все потому, что на политическом и дипломатическом фронтах мы уже победили. ЕС относится к российским энергоносителям, как к оружию. Это то, в чем мы пытались убедить европейцев годами. До этого момента в Евросоюзе считали россиян надежными поставщиками. Сейчас эта уверенность разрушена.

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