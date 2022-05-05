Шантаж нефтью. Почему Кремль проиграл в энергетической войне
"Базовое убеждение Кремля в том, что им "простят все за нефть и газ", будет разрушено в течение недели. Священная корова Путина пойдет на фарш". Мнение.
Мы . Мы из Украины
С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами.Поддержать
Вот несколько признаков, почему это произойдет. Польская компания "Орлен" уже покупает нефть из Норвегии, а не из России. Они начали закупки еще в марте. Это важный сигнал: хотите спрогнозировать санкции – смотрите, куда текут деньги крупных компаний. Они пытаются обойти Россию, и это положительный знак.
По моим данным, нефтяное эмбарго будет принято, несмотря на все попытки Венгрии и Словакии продлить агонию, благодаря которой они зарабатывают еще немного на сладких для себя ценах.
Наиболее реалистичный вариант – введение эмбарго уже через шесть месяцев. Когда будет само решение – увидим.
Приоритет европейских политиков сейчас – поиск альтернативных источников энергии. Европейский Инвестиционный Банк заявляет о фонде в триллион евро до 2030 года для поддержки климатических изменений (читай – возобновляемой, независимой от России энергетики). И даже истерика Венгрии связана с тем, что они слишком поздно поняли, что других вариантов нет.
А все потому, что на политическом и дипломатическом фронтах мы уже победили. ЕС относится к российским энергоносителям, как к оружию. Это то, в чем мы пытались убедить европейцев годами. До этого момента в Евросоюзе считали россиян надежными поставщиками. Сейчас эта уверенность разрушена.Важно