Шантаж нафтою. Чому Кремль програв в енергетичній війні

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Ось кілька ознак, чому це станеться. Польська компанія "Орлен" вже купує нафту з Норвегії, а не з Росії. Вони розпочали закупівлю ще в березні. Це важливий сигнал: хочете спрогнозувати санкції — дивіться, куди протікають гроші великих компаній. Вони намагаються обійти Росію, і це є позитивним знаком.

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За моїми даними, нафтове ембарго приймуть, попри всі спроби Угорщини та Словаччини продовжити агонію, завдяки якій вони заробляють ще трохи на солодких цінах.

Найреалістичніший варіант — запровадження ембарго вже за шість місяців. Коли буде саме рішення — побачимо.

Пріоритет європейських політиків зараз — пошук альтернативних джерел енергії. Європейський Інвестиційний Банк заявляє про фонд у трильйон євро до 2030 року для підтримки кліматичних змін (читай — відновлюваної, незалежної від Росії енергетики). І навіть істерика Угорщини пов'язана з тим, що вони пізно зрозуміли, що інших варіантів немає.

А все тому, що на політичному та дипломатичному фронтах ми вже перемогли. ЄС ставиться до російських енергоносіїв як до зброї. Це те, в чому ми намагалися переконати європейців роками. Досі в Євросоюзі вважали росіян надійними постачальниками. Наразі ця впевненість зруйнована.

Джерело.

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