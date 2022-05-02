Німеччина готова одразу підтримати нафтове ембарго проти Росії, – ЗМІ

Міністр економіки Німеччини вважає, що після ембарго Росія продасть нафту країнам зі знижкою. Споживачів у Євросоюзі вже попередили про серйозне підвищення цін на енергоносії.

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Німеччина заявила про готовність негайно підтримати нафтове ембарго Європейського Союзу проти РФ, завдяки цьому Європа може запровадити цей захід за кілька днів. Про це пише агентство Reuters.

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"Німеччина не проти заборони на нафту щодо Росії. Звичайно, це важкий тягар, але ми були б готові це зробити", — заявив журналістам міністр економіки та віцеканцлер Роберт Габек перед переговорами з колегами з ЄС у Брюсселі.

За словами міністра фінансів Крістіана Лінднера, "з вугіллям та нафтою можна відмовитися від російського імпорту", але не виключено зростання цін на пальне.

[ + – ] Європейці готові нести економічний тягар, щоб допомогти Україні, заявив голова Мінекономіки Німеччини.

Німеччина спромоглася знизити частку російської нафти з 35% до 12% до повномасштабного вторгнення РФ в Україну, але попереджала про кілька місяців для поетапної відмови, щоб знизити економічний ефект.

Східні райони Німеччини залежать від палива нафтопереробного заводу "Роснефти", що обслуговує радянський трубопровід "Дружба".

"Відкрутити Європу від російської нафти, ймовірно, буде простіше, ніж знизити вплив від російського природного газу. Москва зажадала від європейських споживачів платити за газ у рублях, а ЄС відкидає це", – зауважило агентство.

Росія продасть нафту країнам, що розвиваються.

Німеччина, за інформацією газети Financial Times, уже просить споживачів європейських країн готуватися до серйозного економічного удару та підвищення цін на енергоносії.

"Ми нашкодимо собі, це ясно. Немислимо, щоб санкції не мали наслідків для нашої економіки та цін у Євросоюзі. Європейці готові нести економічний тягар, аби допомогти Україні", – сказав Габек.

Для Європи, на думку міністра, важливо не зіткнутися із економічно некерованими сценаріями. Німеччина досягла великого прогресу в пошуку альтернатив російському вугіллю і нафті, але іншим країнам може знадобитися більше часу, додав він.

[ + – ] РФ може продати нафту країнам, що розвиваються Фото: CNBC

За його словами, існує небезпека того, що Росія продасть нафту країнам зі знижкою.

"Ми повинні переконатися, що на нас не вплинуть миттєві емоції. Ембарго має бути частиною загальної стратегії і не може зміцнювати Росію", — сказав він.

Зазначимо, що заява уряду Німеччини про підтримку нафтового ембарго проти РФ стала вирішальною для Австрії, Угорщини та Словаччини відкликати вето на ембарго на імпорт російської нафти.

Польща висловлює готовність допомогти Німеччині подолати нафтову кризу та надати потужності нафтопереробного заводу у Гданську.

ЗМІ вже писали про можливість повної відмови Євросоюзу від російської нафти не раніше кінця цього року.