Дерусифікація польською: Варшава підтримає Берлін у разі вето на нафту з РФ

Польща готова надати свої потужності нафтопереробному заводу у Гданську, але у відповідь хоче почути від країн ЄС конкретну дату початку ембарго на імпорт російської нафти.

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Польща готова допомогти Німеччині відмовитись від російської нафти за рахунок використання потужностей нафтопереробного заводу у Гданську. Про це 2 травня заявила міністерка клімату та довкілля Польщі Анна Москва перед вильотом до Брюсселя, де вона візьме участь у зустрічі міністрів енергетики ЄС, пише агентство Reuters.

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Повідомляється, що польський уряд продовжує виступати за жорсткі заходи щодо Росії на тлі розбіжностей щодо використання російських енергоресурсів країнами ЄС. У цьому контексті міністерка Ганна Москва заявила про готовність підтримати Німеччину в надії на набуття чинності нафтовим ембарго ЄС проти Росії до кінця року.

"Як Польща, ми готові підтримати амбіції Німеччини щодо дерусифікації за допомогою нашого нафтопереробного заводу у Гданську. Я сподіваюся, що це буде останній голос, який заблокує ці санкції на нафту", — заявила вона.

Міністерка наголосила, що Польща хоче почути від країн ЄС чітко встановлену дату, коли буде запроваджено ембарго на імпорт російської нафти.

Ми хочемо, щоб цей санкційний пакет включав дуже конкретну та чітку дату та вимогу для всіх країн, щоб це був повний пакет без будь-яких прогалин", — наголосила Ганна Москва.

Раніше польська міністерка говорила, що основними країнами-членами ЄС, які чинили опір посиленню газових санкцій проти Росії, є Австрія, Німеччина та Угорщина, і що ЄС має покарати країни, які використовують рублі для оплати російського газу.

Зі свого боку, європейські дипломати стверджують, що Австрія, Угорщина та Словаччина вже відкликали вето на ембарго російської нафти. Як повідомила німецька ZDF, ключовим фактором для такого рішення стала заява уряду Німеччини щодо підтримки нафтового ембарго проти Росії.