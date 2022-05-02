Вплинула Німеччина: три країни ЄС відкликали вето на нафтове ембарго проти Росії

Заборону на імпорт російської нафти схвалять швидко, але на реалізацію піде кілька місяців. За оцінками центру Bruegel, Євросоюз щодня купує у РФ нафти на 450 млн. євро.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Австрія, Угорщина та Словаччина відкликали вето на ембарго на імпорт російської нафти, у ЄС більше не залишилося незгідних щодо цього заходу. Про це повідомила німецька медіагрупа ZDF із посиланням на високопоставленого європейського дипломата.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Світ" в Facebook Підписатись

Основним чинником стала заява уряду Німеччини щодо підтримки нафтового ембарго. Детальні питання щодо перехідних періодів залишаються відкритими, кажуть співрозмовники.

"Ймовірно, рішення про ембарго ухвалять у найближчі кілька днів, але реалізують за кілька місяців", — сказав кореспондент ZDF у Брюсселі Флоріан Нойханн.

[ + – ] Рішення про нафтове ембарго реалізують за кілька місяців Фото: Getty Images

За словами дипломатів, Словаччина та Угорщина були проти швидкого ембарго через високу залежність від постачання нафти з РФ. Споживачі з країн південної Європи вже турбуються зростанням цін на енергоносії, яке піде за ембарго.

Наступні кілька днів, ймовірно, покажуть розвиток планів щодо запровадження ембарго, переконані політики. Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн хоче якнайшвидше представити проєкт нового пакету санкцій проти Росії.

Німеччина просить дати час

Німеччина змінила курс через нещодавні успіхи у пошуку альтернативних постачальників нафти, зазначили джерела. Міністр економіки ФРН Роберт Хабек оголосив 26 квітня, що залежність Німеччини від російської нафти скоротилася з 35 до 12% за останні 2 місяці.

[ + – ] Нафту постачають цистернами

Йорг Кукіс, один із найближчих радників канцлера Німеччини Шольца, заявив, що країні потрібен час, щоб знайти інші джерела нафти. Однією із пропозицій може бути дозвіл імпорту російської нафти до осені або навіть до зими.

Можлива альтернатива забороні імпорту — запровадження граничних нафтових цін із Росії. За оцінками аналітичного центру Bruegel, ЄС щодня імпортує нафти з РФ на 450 млн. євро.

Фокус раніше писав, що інтенсивні переговори щодо термінів запровадження ембарго на нафту з РФ відбудуться з 30 квітня по 1 травня. Європейські чиновники говорять про підвищення ставок у відносинах ЄС та Росії після цього кроку.

Генсекретар ОПЕК Мохаммед Баркіндо заявляв, що майбутні санкції проти РФ можуть викликати найсильніші в історії потрясіння на ринку нафти.