Дерусификация по-польски: Варшава поддержит Берлин в случае вето на нефть из РФ

Польша готова предоставить свои мощности нефтеперерабатывающего завода в Гданьске, но в ответ хочет услышать от стран ЕС конкретную дату начала эмбарго на импорт российской нефти.

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Польша готова помочь Германии отказаться от российской нефти за счет использования мощностей нефтеперерабатывающего завода в Гданьске. Об этом 2 мая заявила министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва перед вылетом в Брюссель, где она примет участие во встрече министров энергетики ЕС, пишет агентство Reuters.

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Сообщается, что польское правительство продолжает выступать за жесткие меры в отношении России на фоне разногласий по поводу использования российских энергоресурсов странами ЕС. В этом контексте министр Анна Москва заявила о готовности поддержать Германию в надежде на вступление в силу нефтяного эмбарго ЕС против России до конца года.

"Как Польша, мы готовы поддержать амбиции Германии по дерусификации с помощью нашего нефтеперерабатывающего завода в Гданьске. Я надеюсь, что это будет последний голос, который заблокирует эти санкции на нефть", — заявила она.

Министр подчеркнула, что Польша хочет услышать от стран ЕС четко установленную дату, когда будут введено эмбарго на импорт российской нефти.

Мы хотим, чтобы этот санкционный пакет включал очень конкретную и четкую дату и требование для всех стран, чтобы это был полный пакет без каких-либо пробелов", — подчеркнула Анна Москва.

Ранее польский министр говорила, что основными странами-членами ЕС, сопротивляющимися ужесточению газовых санкций против России, являются Австрия, Германия и Венгрия, и что ЕС должен наказать страны, которые используют рубли для оплаты российского газа.

В свою очередь европейские дипломаты утверждают, что Австрия, Венгрия и Словакия уже отозвали вето на эмбарго российской нефти. Как сообщила немецкая ZDF, ключевым фактором для такого решения стало заявление правительства Германии о поддержке нефтяного эмбарго против России.