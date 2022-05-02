Германия готова сразу поддержать нефтяное эмбарго против России, – СМИ

Министр экономики Германии полагает, что после эмбарго Россия продаст нефть развивающимся странам по скидке. Потребителей в Евросоюзе уже предупредили о серьезном повышении цен на энергоносители.

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Германия заявила о готовности немедленно поддержать нефтяное эмбарго Европейского Союза против РФ, благодаря этому Европа может ввести эту меру за несколько дней. Об этом пишет агентство Reuters.

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"Германия не против запрета на нефть в отношении России. Конечно, это тяжелое бремя, но мы были бы готовы это сделать", — заявил журналистам министр экономики и вице-канцлер Роберт Габек перед переговорами с коллегами из ЕС в Брюсселе.

По словам министра финансов Кристиана Линднера, "с углем и нефтью можно отказаться от российского импорта", но не исключен рост цен на топливо.

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Германия смогла понизить долю российской нефти с 35% до 12% до полномасштабного вторжения РФ в Украину, но предупреждала о нескольких месяцах для поэтапного отказа, чтобы снизить экономический эффект.

Восточные районы Германии зависят от топлива нефтеперерабатывающего завода Роснефти", обслуживающего советский трубопровод "Дружба".

"Отучить Европу от российской нефти, вероятно, будет проще, чем снизить от российского природного газа. Москва потребовала от европейских потребителей платить за газ в рублях, а ЕС отвергает это", – заметило агентство.

Россия продаст нефть развивающимся странам

Германия, по информации газеты Financial Times уже просит потребителей европейских стран готовиться к серьезному экономическому удару и повышению цен на энергоносители.

"Мы навредим себе, это ясно. Немыслимо, чтобы санкции не имели последствий для нашей экономики и цен в Евросоюзе. Европейцы готовы нести экономическое бремя, чтобы помочь Украине", – сказал Габек.

Для Европы, по мнению министра, важно не столкнуться с экономически неуправляемыми сценариями. Германия добилась большого прогресса в поиске альтернатив российскому углю и нефти, но другим странам может потребоваться больше времени, добавил он.

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По его словам, существует опасность того, что Россия продаст нефть развивающимся странам со скидкой.

"Мы должны убедиться, что на нас не повлияют сиюминутные эмоции. Эмбарго должно быть частью общей стратегии и не может укреплять Россию", — заключил он.

Отметим, что заявление правительства Германии о поддержке нефтяного эмбарго против РФ стало решающим для Австрии, Венгрии и Словакии отозвать вето на эмбарго на импорт российской нефти.

Польша выражает готовность помочь Германии преодолеть нефтяной кризис и предоставить мощности нефтеперерабатывающего завода в Гданьске.

СМИ уже писали о возможности полного отказа Евросоюза от российской нефти не ранее конца этого года.