Росія та Газпром блефують. Чому Німеччина та Китай більше не ведуться на шантаж Кремля

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Ми думали, що це якась геополітична гра, а насправді кремлівські "стратеги" поводяться, як дитина, яка погрожує на зло мамі відморозити вуха.

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Навіть німецькі урядовці все зрозуміли, демонструють витримку та готуються проходити зимовий сезон без російського газу.

Що сталося, звідки в них така сміливість? Все дуже просто — вони зрештою усвідомили, що російський газовий шантаж — ознака розпачу. Кремль приховує програш в економіці.

Недарма макроекономічна інформація там тепер строго засекречена. Заборонено публікувати інформацію про експортні та імпортні операції, немає даних про приплив та відтік капіталу, немає даних про інвестиції, жодної інформації про реальну кількість видобутку нафти та газу.

Що ж відбувається насправді з економікою нашого ворога? Подивімося на непрямі дані.

З Росії пішла (цілком або частково) тисяча міжнародних корпорацій. Вони разом відповідали за 40% ВВП. За ними виїхали ще 500 000 самих росіян, переважно високоосвічених і багатих. Ще 5 мільйонів росіян унаслідок виходу міжнародних компаній залишилися без роботи.

Автомобільна індустрія близька до колапсу — виробництво позашляховика "Нива" без подушок безпеки не перекриє падіння виробництва, на якому працювали ще 3,5 мільйона росіян.

Загалом на кінець квітня російське міністерство праці оприлюднило інформацію про 9 (!) мільйонів людей, які "змінили умови роботи". За радянськими формулюваннями ховається або втрата роботи, або перехід на неповний робочий тиждень.

Уявляєте, з якими ризиками доводиться мати справу російській владі? Їхній найближчий союзник — Китай — уже все зрозумів. Не слід зважати на політичну риторику, зверніть увагу на інвестиції Піднебесної. Вони повністю згорнули інвестиції в Росію у межах мегапроєкту "Один пояс — один шлях".

От і Німеччина все зрозуміла. Саме ці цифри, а не різкий прояв характеру, дозволяють німецькому уряду так сміливо заявляти про те, що вони "перезимують і без Росії". Їхня політика "Wandel durch Handel" ("Зміни через торгівлю") закінчилася з банальної причини. З росіянами вже безглуздо торгувати, там навіть "Біг Мак" не продаси.

Вже навіть Кіссінджер не захищає росіян, лише один Орбан. Все ще сподівається на "Дружбу". Хоча, що таке справжня Дружба, знають лише українці.

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