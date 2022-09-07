Шантаж Орбана. Як Угорщина вимагає зняти санкції з російських олігархів

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Найбільш яскравий приклад — Угорщина, звісно. Поки Україна захищається ціною життів військових та цивільних, Віктор Орбан цинічно торгується на крові. Учора, наприклад, заявив, що дозволить відновити санкції лише, якщо їх знімуть з трьох російських олігархів: Усманова, Авена та Рашнікова. Від такого хамства навіть досвідчені дипломати були в шоці, але довелося "домовлятися", щоб уникнути сорому. Орбану ж все одно — одного разу він зміг вивести з-під санкцій патріарха Кирила, може, і цих бандитів вдасться.

[ + – ] Віктор Орбан вимагає зняти санкції з Алішера Усманова, російського олігарха Фото: Bloomberg [ + – ] Один із найбагатших людей Росії – олігарх Петро Авен. Віктор Орбан хоче, щоб з Авена зняли санкції Фото: Esquire [ + – ] Віктор Рашніков, російський олігарх, за якого заступився Віктор Орбан

А не вдасться — ще щось відірве собі в Європейському Союзі. Спеціальні умови на газ чи кошти фонду розвитку — можливості, які дає право вето на рішення ЄС, величезні.

Боротися з цим можливо лише спільно та постійно. Поодинокі акції та звинувачення, як ми бачимо, не ефективні. Але це не означає, що нічого не треба робити. Навпаки, нам потрібно знайти ключ до серця угорців, які досі пам'ятають і рефлексують щодо Тріанонського договору, за яким Угорщину змусили погодитись на втрату майже трьох чвертей території, відмовитися від авіації і флоту та скоротити армію.

Знайти точки дотику можливо, бо угорці — це не лише Орбан і його посіпаки, головне — це не припиняти комунікацію та нагадувати, як болісно втрачати людські життя, території, а також нагадувати про те, що сьогодні на кону стоїть майбутнє всієї Європи. Ми маємо бути на кожній публічній акції, сперечатися з кожним експертом та журналістом, демонструвати можливості, які Україна пропонує Європі після перемоги. Ми маємо подвоїти дипломатичні та інформаційні зусилля. Не істерити — розповідати та переконувати. Аргументувати. Шукати партнерів та союзників.

Європейська інтеграція буде непростою, щоб вона завершилася успішно, про неї має дбати кожен СЕО, кожен міністр та кожен нардеп. Контрнаступ на пропаганду потрібен у Європі вже зараз.

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