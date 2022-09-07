Шамани, ворожки й "інтелектуали". Чому ми не готові прийняти реалії війни

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Айфон складається з 11 000 деталей і 10 000 незалежних кроків у ланцюзі постачання. Якщо ти маєш лише 10 999 деталей, ти не маєш айфон. Тому кожен із 10 000 кроків у його виробництві — від видобутку та підготовки матеріалів у різних кінцях світу, до їх транспортування та складання на фабриці в кінцевий продукт — важливий. І став можливим лише завдяки тому, що ризик морської торгівлі та її вартість були майже нульовими. Були…

Економічний дизайн, який ми вважаємо за норму, є короткочасною історичною аномалією. За відсутності глобальної системи, побудованої на гарантованій безпеці морських торгових шляхів, усе працює інакше: жодної спеціалізації проміжного продукту, перенесення ланцюгів постачання ближче до споживачів кінцевого продукту, скорочення цих ланцюгів, оптимізація їхньої енерговитратності. Простіше кажучи, менше, і все дорожче. Подібне захлопування системи означає, що 2/3 населення планети, які задіяні у виробництві, втратять кошти для існування. І це вплине на все.

Аграрний сектор — найчутливіший до перебоїв. Якщо щось трапляється у сфері фінансів, у фермерів виникають складнощі з купівлею матеріалів. Якщо щось трапляється у сфері виробництва, вони позбавляються устаткування обробки великих полів. Якщо щось трапляється у сфері індустріальних товарів, вони більше не мають добрив. Якщо щось трапляється в енергетиці, у них виникають проблеми не лише з добривами, а й з пестицидами та гербіцидами, для виробництва яких потрібна нафта.

Чорт із ним з айфоном. Перебій у його ланцюзі постачання означає, що ти отримаєш свій гаджет на кілька місяців пізніше. Але це не працює в аграрному секторі. Для фермерів кілька місяців затримки на будь-якому з етапів виробництва означає, що в тебе цього сезону не буде врожаю.

Нагадаю, що Росія є не лише головним експортером добрив на планеті, а й головним експортером матеріалів, необхідних для виробництва інших добрив. Забери з процесу добрива, і світ отримає на 2/3 менше продовольства.

Уже до кінця цього року через війну в Україні та пов'язані з нею перебої в ланцюгах постачання від 400 мільйонів до мільярда людей можуть зіткнутися з нестачею продовольства. Ось що означає війна та відсутність глобального договорняку. Все, що ми вважаємо нормою, працює на волосині та є крихким, як яєчна шкаралупа.

Єдине, що зберігає нас у відносному спокої, — це те, що більшість із нас не має системної освіти, яка конвертується в розуміння того, що з А випливає Б. Саме тому навіть найавторитетніші інтелектуали оперують сьогодні категоріями "божевільний Путін", "імперське бажання", "воля нації" — загалом, абстракціями зі словника шаманів і ворожок. У світі небесних колісниць котлета сама приїжджає на підносі, а комп'ютери, як і дітей, знаходять у капусті. Боюся, гуманітарій не готовий до зустрічі зі світом, де капуста закінчилася і котлета не приїхала.

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