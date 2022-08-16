Ми – динозаври 21 століття. Нестача людей, здатних народжувати людей – путівка до демографічного колапсу

"Або ми знайдемо спосіб збалансувати відносини між прогресом і біовідтворенням і зуміємо створити нову систему, засновану на інших принципах глобальної кооперації та розподілу благ, або на нас чекає лавина імперських фашизмів, статеві війни, повернення в доіндустріальні часи, або зникнення з лиця землі за підсумкам ядерної суперечки та глобального потепління". Думка.

Прогрес впливає демографію: смертність скорочується, тривалість життя збільшується, населення зростає; з іншого боку — відбувається урбанізація та падіння народжуваності.

Те, що було безкоштовною робочою силою на селі — діти — стає витратним тягарем у місті, і приватна економічна доцільність дітонародження падає. Іншими словами, індустріалізація дає ріст популяції, але при цьому змінює демографічну структуру суспільства: старих стає більше (оскільки люди живуть довше), а молодих менше (бо містяни заводять менше дітей).

Змінюється структура сім'ї: жінка, яка раніше виконувала функцію домашнього кухаря-інкубатора, переїжджає до міста, здобуває освіту, та можливість влитися у робочу силу, необхідну для індустріалізації. Нові умови дозволяють їй самостійно заробляти собі життя, та оберігатися, а робота не залишає часу на репродукцію; виникає рух за права жінок, відбувається їхня емансипація, яка обслуговує ринок і створює для його учасниць нові ідентичності. "Вільна жінка" виникає тоді, коли виникає потреба подвоїти розмір робітничого класу. Фемінізм допомагає роботі заводу.

У 1700-му році середня британська жінка народжувала 4,6 дитини. Як німкеня у 1800-му. Як італійка в 1900-му, кореянка в 1960-х, або китаянка в 1970-х. Сьогодні в усіх цих країнах народжуваність впала до 1,8 дитини на жінку, тоді як відтворення суспільства потрібно 2,1.

[ + – ] Падіння народжуваності майже повсюдно: для відтворення суспільства потрібно 2,1 дитини на жінку [ + – ] Падіння народжуваності майже повсюдно: для відтворення суспільства потрібно 2,1 дитини на жінку

Спочатку зменшення кількості дітей дозволяє заощаджувати та накопичувати капітал. Тому ті суспільства, які індустріалізувалися раніше, накопичили більше ресурсів для інвестицій у прогрес, і залишаються динамічнішими, незважаючи на те, що молодих і продуктивних у них стає усе менше. Однак ця динаміка є тимчасовим ефектом. Пікове споживання відбувається у віковому сегменті від 15 до 45 років. Цей сегмент є рушійним для ринкової економіки. Його скорочення призводить до того, що динаміка уповільнюється, продуктивність падає, і виникає дефіцит молодих людей, здатних виробляти та споживати.

Населення зростає, а дітей стає менше. Менше дітей сьогодні — це менше молодих робітників завтра, і менше досвідчених робітників післязавтра. Нестача людей, здатних народжувати людей — путівка до демографічного колапсу. Ті, хто першим індустріалізувався, першими з ним і зіштовхнуться.

Йдеться не просто про дефіцит робочих рук. Йдеться про дефіцит споживачів і споживчу здатність за умов підвищеної кількості голодних ротів на тлі розпаду економічної системи. Ми — динозаври 21 століття.

[ + – ] У більшості країн у 2020-х населення масово вийде на пенсію, і з'ясує, що навколо немає людей, здатних забезпечити репродукцію Фото: Pexels

2020-ті — переломний момент для Китаю, Росії, Японії, Німеччини, Італії, Південної Кореї, України, Канади, Малайзії, Тайваню, Румунії, Голландії, Бельгії та Австрії. Їхнє населення масово вийде на пенсію, і з'ясує, що навколо немає людей, здатних забезпечити репродукцію. У 2030-х це чекає на Бразилію, Іспанію, Таїланд, Польщу, Австралію, Кубу, Грецію, Португалію, Швейцарію.

Щоб не згинути у 2050-х, Бангладеш, Індія, В'єтнам, Індонезія, Мексика, Іран, Туреччина, Марокко, Узбекистан, Саудівська Аравія, Чилі та Чехія мають сьогодні переконати своїх 20-30-річних заводити дітей.

[ + – ] Людству необхідно знайти спосіб збалансувати відносини між прогресом і біовідтворенням Фото: Pexels

Усе добре з фертильністю в Африці та Латинській Америці, але тільки тому, що ці країни отримали доступ до благ індустріалізації без індустріалізації самих себе — тобто за рахунок глобалізації, яка дозволяла їм імпортувати їжу та технології.

Тепер, коли гарант глобалізації в особі США не має ні можливостей, ні необхідності залишатися таким, ці регіони стоять перед епохою воєн, хвороб і голоду. Так, вони мають океан молодих людей. Питання, скільки з них доживе до завтра.

Або ми знайдемо спосіб збалансувати відносини між прогресом і біовідтворенням та зуміємо створити нову систему, засновану на інших принципах глобальної кооперації та розподілу благ, або на нас чекає лавина імперських фашизмів, статеві війни, повернення в доіндустріальні часи, або зникнення з лиця землі за підсумками ядерної перепалки та глобального потепління.

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