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Мы – динозавры 21 века. Нехватка людей, способных рожать людей – путевка в демографический коллапс

Демографическая структура общества, демографический коллапс, демография, рождаемость, фертильность, феминизм, перенаселение, старение общества
Фото: Pexels | Демографическая структура общества меняется: стариков становится больше (так как люди живут дольше), а молодых меньше (потому что горожане заводят меньше детей)

"Либо мы найдем способ сбалансировать отношения между прогрессом и био-воспроизводством и сумеем создать новую систему, основанную на иных принципах глобальной кооперации и распределения благ, либо нас ждет лавина имперских фашизмов, половые войны, возвращение в доиндустриальные времена, или исчезновение с лица земли по итогам ядерной перепалки и глобального потепления". Мнение.

Прогресс влияет на демографию: смертность сокращается, продолжительность жизни увеличивается, и население растет; с другой стороны – происходит урбанизация, и падение рождаемости.

То, что было бесплатной рабочей силой на селе – дети – становится затратной обузой в городе, и частная экономическая целесообразность деторождения падает. Иными словами, индустриализация дает рост популяции, но при этом меняет демографическую структуру общества: стариков становится больше (так как люди живут дольше), а молодых меньше (потому что горожане заводят меньше детей).

Меняется структура семьи: женщина, которая ранее выполняла функцию домашнего повара-инкубатора, переезжает в город, получает образование, и возможность влиться в рабочую силу, необходимую для индустриализации. Новые условия позволяют ей самостоятельно зарабатывать себе на жизнь, и предохраняться, а работа не оставляет времени на репродукцию; возникает движение за права женщин, происходит их эмансипация, которая обслуживает рынок и создает для его участниц новые идентичности. "Свободная женщина" возникает тогда, когда появляется потребность удвоить размер рабочего класса. Феминизм помогает работе завода.

В 1700-м году средняя британская женщина рожала 4,6 ребенка. Как немка в 1800-м. Как итальянка в 1900-м, кореянка в 1960-х, или китаянка в 1970-х. Сегодня во всех этих странах рождаемость упала до 1.8 ребенка на женщину, тогда как для воспроизводства общества нужно 2.1.

Демографическая структура общества, демографический коллапс, демография, рождаемость, фертильность, феминизм, перенаселение, старение общества
Падение рождаемости почти повсеместно: для воспроизводства общества нужно 2.1 ребенка на женщину
Демографическая структура общества, демографический коллапс, демография, рождаемость, фертильность, феминизм, перенаселение, старение общества
Падение рождаемости почти повсеместно: для воспроизводства общества нужно 2.1 ребенка на женщину

Поначалу уменьшение количества детей позволяет экономить и накапливать капитал. Поэтому те общества, которые индустриализировались раньше, скопили больше ресурсов для инвестиций в прогресс, и остаются более динамичными, несмотря на то, что молодых и продуктивных в них становится все меньше. Однако, эта динамика является временным эффектом. Пиковое потребление происходит в возрастом сегменте от 15 до 45 лет. Этот сегмент является движущим для рыночной экономики. Его сокращение приводит к тому, что динамика замедляется, продуктивность падает, и возникает дефицит молодых людей, способных производить и потреблять.

Население растет, а детей становится меньше. Меньше детей сегодня – это меньше молодых рабочих завтра, и меньше опытных рабочих послезавтра. Нехватка людей, способных рожать людей – путевка в демографический коллапс. Те, кто первыми индустриализировался, первыми с ним и столкнутся.

Речь не просто о дефиците рабочих рук. Речь о дефиците потребителей и потребительской способности при растущем числе голодных ртов на фоне распада экономической системы. Мы – динозавры 21-го века.

Демографическая структура общества, демографический коллапс, демография, рождаемость, фертильность, феминизм, перенаселение, старение общества
В большинстве стран в 2020-х население массово выйдет на пенсию, и обнаружит, что вокруг нет людей, способных обеспечить репродукцию
Фото: Pexels

2020-е – переломный момент для Китая, России, Японии, Германии, Италии, Южной Кореи, Украины, Канады, Малайзии, Тайваня, Румынии, Голландии, Бельгии и Австрии. Их население массово выйдет на пенсию, и обнаружит, что вокруг нет людей, способных обеспечить репродукцию. В 2030-х это ждет Бразилию, Испанию, Таиланд, Польшу, Австралию, Кубу, Грецию, Португалию, Швейцарию.

Чтобы не сгинуть в 2050-х, Бангладеш, Индия, Вьетнам, Индонезия, Мексика, Иран, Турция, Марокко, Узбекистан, Саудовская Аравия, Чили и Чехия должны сегодня убедить своих 20-30-летних заводить детей.

Демографическая структура общества, демографический коллапс, демография, рождаемость, фертильность, феминизм, перенаселение, старение общества
Человечеству необходимо найти способ сбалансировать отношения между прогрессом и био-воспроизводством
Фото: Pexels

Все хорошо с фертильностью в Африке и Латинской Америке, но только потому, что эти страны получили доступ к благам индустриализации без индустриализации самих себя – т.е., за счет глобализации, которая позволяла им импортировать еду и технологии.

Теперь, когда гарант глобализации в лице США не имеет ни возможностей, ни необходимости оставаться таковым, эти регионы стоят перед эпохой войн, болезней и голода. Да, у них есть океан молодых людей. Вопрос в том, сколько из них доживет до завтра.

Либо мы найдем способ сбалансировать отношения между прогрессом и био-воспроизводством и сумеем создать новую систему, основанную на иных принципах глобальной кооперации и распределения благ, либо нас ждет лавина имперских фашизмов, половые войны, возвращение в доиндустриальные времена, или исчезновение с лица земли по итогам ядерной перепалки и глобального потепления.

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