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Мнения

Конец Германии. Как Путин заманил немцев в ловушку

"Все четыре условия немецкого процветания — дешевые энергоресурсы, дешевая рабочая сила, продуктивная национальная демография и глобализация — трещат по швам. Россия активно давит на эти швы. Если Германия падет, за ней падут Бельгия, Нидерланды, Польша. Царицей Европы станет Франция". Мнение.

Анатолий Ульянов
Анатолий Ульянов
Фотограф, писатель, журналист
4023
макарон, шольц, германия, франция
Фото: Flickr | Германия слишком зависима от энергоресурсов России. Без альтернативы она потеряет лидерство в ЕС, на смену придет Франция

Одним из самых интересных нервов настоящего момента является Германия. Многие просто не в курсе, насколько она зависит от российских энергоносителей. Без них у Германии нет тяжелой промышленности, а без тяжелой промышленности у Германии нет материалов для средней и малой промышленности. Иными словами, речь не просто о проблемах с электричеством. Речь о том, что без этого базиса немцы не могут производить пластик, ковать сталь и оставаться индустриальной страной.

"Сошедший с ума" Путин не случайно давит в эту точку. Смысл этого шантажного давления в том, чтобы заставить Германию выйти из НАТО. Зачем? Потому что без немецкого участия логистических средств доставки оружия в Украину от остальных стран-членов НАТО просто не будет. Не говоря уже о том, что значит Германия для европейского единства. Посыплется весь Евросоюз. В настоящий момент немцы мечутся, пытаясь усидеть на двух стульях, но, по сути, находятся в вилке.

Немцы стоят перед очень непростым выбором: либо занять нейтральную позицию по Украине и остаться индустриальной страной, либо идти в ногу с остальными членами антипутинской коалиции и… потерять индустрию и статус могучей европейской державы.

При этом Германия – одно из самых стремительно стареющих обществ в Европе. Старых людей у нее больше, чем молодых. До недавнего времени это работало, потому что когда у тебя много 40-50-60-летних, но при этом бездетных людей, они работают дольше, лучше образованы и являются самыми продуктивными работниками на планете. Однако теперь эта группа опытных и продуктивных начинает выходить на пенсию, и количественной смены у нее нет. Поэтому в ближайшее десятилетие нас ждет закат нынешней немецкой модели.

Речь, впрочем, не только о немцах. Эффективная рыночная система производства состоит из разных этапов, требующих разных рабочих с разными навыками по разной цене.

Проще говоря, ей нужны не только образованные и квалифицированные рабочие, но и нуждающиеся бедняки, которые составляют дешевую рабочую силу. В случае США, эту задачу решает Мексика. В случае Германии — Польша, Чехия, Румыния и… Украина.

Ну, и последний столб немецкого могущества — это глобализация, которая открыла миру доступ к любым рынкам, ресурсам и ценам в обмен на политический союз против СССР, и которая заканчивается, потому что в новых исторических обстоятельствах США потеряли к ней интерес и техническую возможность обеспечивать глобальную безопасность морских торговых путей. Без глобализации ты теряешь доступ не только к ресурсам и рабочим по выгодным ценам, но сталкиваешься с дефицитом потребителей… С кризисом экспорта.

Короче говоря, все четыре условия немецкого процветания — дешевые энергоресурсы, дешевая рабочая сила, продуктивная национальная демография и глобализация — трещат по швам. И Россия активно давит на эти швы. Если Германия падет, за ней падут Бельгия, Нидерланды, Польша и все остальные центральноевропейские экономики. Царицей Европы станет… Франция, у которой и с демографией, и с энергоресурсами все более-менее.

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