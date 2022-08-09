Конец Германии. Как Путин заманил немцев в ловушку

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Одним из самых интересных нервов настоящего момента является Германия. Многие просто не в курсе, насколько она зависит от российских энергоносителей. Без них у Германии нет тяжелой промышленности, а без тяжелой промышленности у Германии нет материалов для средней и малой промышленности. Иными словами, речь не просто о проблемах с электричеством. Речь о том, что без этого базиса немцы не могут производить пластик, ковать сталь и оставаться индустриальной страной.

"Сошедший с ума" Путин не случайно давит в эту точку. Смысл этого шантажного давления в том, чтобы заставить Германию выйти из НАТО. Зачем? Потому что без немецкого участия логистических средств доставки оружия в Украину от остальных стран-членов НАТО просто не будет. Не говоря уже о том, что значит Германия для европейского единства. Посыплется весь Евросоюз. В настоящий момент немцы мечутся, пытаясь усидеть на двух стульях, но, по сути, находятся в вилке.

Немцы стоят перед очень непростым выбором: либо занять нейтральную позицию по Украине и остаться индустриальной страной, либо идти в ногу с остальными членами антипутинской коалиции и… потерять индустрию и статус могучей европейской державы.

При этом Германия – одно из самых стремительно стареющих обществ в Европе. Старых людей у нее больше, чем молодых. До недавнего времени это работало, потому что когда у тебя много 40-50-60-летних, но при этом бездетных людей, они работают дольше, лучше образованы и являются самыми продуктивными работниками на планете. Однако теперь эта группа опытных и продуктивных начинает выходить на пенсию, и количественной смены у нее нет. Поэтому в ближайшее десятилетие нас ждет закат нынешней немецкой модели.

Речь, впрочем, не только о немцах. Эффективная рыночная система производства состоит из разных этапов, требующих разных рабочих с разными навыками по разной цене.

Проще говоря, ей нужны не только образованные и квалифицированные рабочие, но и нуждающиеся бедняки, которые составляют дешевую рабочую силу. В случае США, эту задачу решает Мексика. В случае Германии — Польша, Чехия, Румыния и… Украина.

Ну, и последний столб немецкого могущества — это глобализация, которая открыла миру доступ к любым рынкам, ресурсам и ценам в обмен на политический союз против СССР, и которая заканчивается, потому что в новых исторических обстоятельствах США потеряли к ней интерес и техническую возможность обеспечивать глобальную безопасность морских торговых путей. Без глобализации ты теряешь доступ не только к ресурсам и рабочим по выгодным ценам, но сталкиваешься с дефицитом потребителей… С кризисом экспорта.

Короче говоря, все четыре условия немецкого процветания — дешевые энергоресурсы, дешевая рабочая сила, продуктивная национальная демография и глобализация — трещат по швам. И Россия активно давит на эти швы. Если Германия падет, за ней падут Бельгия, Нидерланды, Польша и все остальные центральноевропейские экономики. Царицей Европы станет… Франция, у которой и с демографией, и с энергоресурсами все более-менее.

Источник

Важно