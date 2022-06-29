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Мнения Российско-украинская война

Элита и "простые русские". Как российские либералы провалили свою культурную функцию

"Вся эта публика всегда обслуживала сама себя и тот класс, который ее кормит – жрала у него с рук эклер на выставке contemporary art, пока брошенный и обманутый всеми "простой человек" вокруг нее дичал на обломках совка, погружаясь в тиранию и ресентимент. И вот теперь вся эта стая напуганных дегенератов проклинает того, кого она сама оставила на растерзание путинизму". Мнение.

Анатолий Ульянов
Анатолий Ульянов
Фотограф, писатель, журналист
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картина, бедность, старуха, дети
Успешно развалив одну мутную страну, российские либералы привели к фашизму другую, и свалили на Запад

"Хорошие русские", которые призывают уничтожать "простых людей", обвиняя их в преступлениях путинской олигархии, не должны забывать об ответственности элит, – своей ответственности, – за состояние "простого человека".

Российская либеруха провалила свою культурную функцию. Вместо того чтобы использовать свои интеллекты, ресурсы и навыки для просвещения "простых людей", они издавали мутные книжки для трех чудаков с большим количеством свободного времени, и запускали т. н. образовательные проекты, изъясняющиеся на птичьем языке интерсекциональностей и идентичностей.

Вся эта публика обслуживала сама себя, свой класс, и тот класс, который ее кормит – жрала у него с рук эклер на выставке contemporary art, пока брошенный и обманутый всеми "простой человек" вокруг нее дичал на обломках совка, погружаясь в тиранию и ресентимент. И вот теперь вся эта стая напуганных дегенератов с загадочным гендером проклинает того, кого она сама оставила на растерзание путинизму.

Они же себя возомнили Западом. Европой себе показались. "Цивилизованной частью России". И воспроизводят на этой волне культуру как "там", не понимая, что "там" у этой культуры есть материальные основания, и что любой выпускник общественной школы из самого затрапезного американского гетто знает, что такое инклюзивность. Потому что это – базовое, ПРОСТОЕ образование, а не Институт Стрелка. Потому что в тех же США есть левая интеллигенция, которая не в Венецию на бенефис выродков в шарфиках едет, а идет работать в гетто. И потому гетто знает про инклюзивность. А бурят не знает. Буряту такого не рассказывают. Да и кто это ему может такое рассказать? Кто хочет работать учителем в Улан Удэ? Московские хипстерши с именами а-ля Анжела Карате, мечтающие жить в Берлине и быть кураторами NFT-биеннале?

Нет, не простой человек, а люди, обладающие ресурсами, знаниями и авторитетом несут ответственность за путинизм. В первую очередь, поколение, рожденное в 1960-1970-х, успевшее отъесть жирок, и ныне пишущее про уничтожение простых людей.

Успешно развалив одну мутную страну, они привели к фашизму другую, и свалили на Запад, откуда сообщают нам о том, что пальто у них – белое, а капуч в Барселоне – вкусный. Нынешний Русский мир достался нам от них.

Пока мы зачитывались их антологиями е**нутых поэтов, смакующих прелести скотоложества, мир беременел войной. Теперь мы в соплях, го*не и крови. И еще смеем говорить, что нужно уничтожить простых? Тех, кто всегда подыхал вместо нас, и кто сейчас подыхает вместо нас. Тот, у кого, в отличие от нас, нет никакого прочего выбора, кроме как сдохнуть – либо на войне, либо сопротивляясь войне.

Хотите кого-нибудь уничтожить? Начните с высокомерных самовлюбленных ублюдков внутри себя, которые ничего не сделали для того, чтобы остановить российский фашизм, и теперь пишут из оперного театра свои призывы к геноциду большинства.

Остальным же "не простым" людям не помешает осознать свои привилегии, и посвятить остаток своей дальнейшей жизни работе с простыми людьми и для простых людей. Потому что иначе зачем вы вообще на х*й нужны?

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