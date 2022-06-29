Еліта та "прості росіяни". Як російські ліберали провалили свою культурну функцію

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"Хороші росіяни", які закликають знищувати "простих людей", звинувачуючи їх у злочинах путінської олігархії, не повинні забувати про відповідальність еліт — свою відповідальність — за стан "простої людини".

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Російська ліберуха провалила свою культурну функцію. Замість того, щоб використовувати свої інтелекти, ресурси та навички для освіти "простих людей", вони видавали каламутні книжки для трьох диваків із великою кількістю вільного часу, і запускали так звані освітні проєкти, що розмовляли пташиною мовою інтерсекційності й ідентичності.

Уся ця публіка обслуговувала сама себе, свій клас, і той клас, який її годує, — жерла в нього з рук еклер на виставці contemporary art, поки покинута й обдурена всіма "проста людина" навколо неї дичавіла на уламках совка, занурюючись у тиранію та ресентимент. І ось тепер уся ця зграя наляканих дегенератів із загадковим ґендером проклинає того, кого вона сама залишила на поталу путінізму.

Вони ж себе уявили Заходом. Європою собі здалися. "Цивілізованою частиною Росії". І відтворюють на цій хвилі культуру як "там", не розуміючи, що "там" у цієї культури є матеріальні підстави, і що будь-який випускник громадської школи з найзатрапезнішого американського гетто знає, що таке інклюзивність. Тому що це — базова, ПРОСТА освіта, а не Інститут Стрілка. Тому що в тих же США є ліва інтелігенція, яка не у Венецію на бенефіс виродків у шаликах їде, а йде працювати в гетто. І тому гетто знає про інклюзивність. А бурят не знає. Буряту такого не кажуть. Та й хто це йому може таке розповісти? Хто хоче працювати вчителем в Улан-Уде? Московські хіпстерки з іменами а-ля Анжела Карате, які мріють жити в Берліні та бути кураторками NFT-бієнале?

Ні, не проста людина, а люди, які мають ресурси, знання й авторитет, несуть відповідальність за путінізм. Насамперед, покоління, народжене в 1960-1970-х, що встигло від'їсти жирок і нині пише про знищення простих людей.

Успішно розваливши одну каламутну країну, вони привели до фашизму іншу та звалили на Захід, звідки повідомляють нам про те, що пальто в них — біле, а капуч у Барселоні — смачний. Нинішній російський світ дістався нам від них.

Поки ми зачитувалися їхніми антологіями йо**нутих поетів, які смакували принади скотолозва, світ завагітнів війною. Тепер ми в шмарклях, гі*ні та крові. І ще сміємо говорити, що треба знищити простих? Тих, хто завжди подихав замість нас, і хто зараз подихає замість нас. Той, у кого, на відміну від нас, немає жодного іншого вибору, окрім як здохнути — або на війні, або чинячи опір війні.

Хочете когось знищити? Почніть із зарозумілих самозакоханих виродків у собі, які нічого не зробили для того, щоб зупинити російський фашизм, і тепер пишуть із оперного театру свої заклики до геноциду більшості.

Іншим же "не простим" людям не завадить усвідомити свої привілеї та присвятити залишок свого подальшого життя роботі з простими людьми та для простих людей. Бо інакше навіщо ви взагалі на х*й потрібні?

Джерело.

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