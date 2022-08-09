Кінець Німеччини. Як Путін заманив німців у пастку

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Одним із найцікавіших нервів тепер є Німеччина. Багато хто просто не в курсі, наскільки вона залежить від російських енергоносіїв. Без них Німеччина не має важкої промисловості, а без важкої промисловості Німеччина не має матеріалів для середньої та малої промисловості. Іншими словами, йдеться не просто про проблеми з електрикою. Йдеться про те, що без цього базису німці не можуть виготовляти пластик, кувати сталь і залишатися індустріальною країною.

Путін не випадково тисне в цю точку. Сенс цього шантажного тиску полягає в тому, щоб змусити Німеччину вийти з НАТО. Навіщо? Тому що без німецької участі логістичних засобів доставки зброї в Україну від решти країн-членів НАТО просто не буде. Не говорячи вже про те, що означає Німеччина для європейської єдності. Посипиться весь Євросоюз. Зараз німці метушаться, намагаючись всидіти на двох стільцях, але, по суті, знаходяться у вилці.

Німці стоять перед дуже непростим вибором: або зайняти нейтральну позицію щодо України і залишитися індустріальною країною, або йти в ногу з рештою членів антипутінської коаліції і... втратити індустрію та статус могутньої європейської держави.

При цьому Німеччина — одне з найбільш старіючих суспільств у Європі. Старих людей має більше, ніж молодих. Донедавна це працювало, бо коли в тебе багато 40-50-60-річних, але при цьому бездітних людей, вони працюють довше, краще освічені і є найпродуктивнішими працівниками на планеті. Однак тепер ця група досвідчених та продуктивних починає виходити на пенсію, і кількісної зміни вона не має. Тому в найближче десятиліття на нас чекає занепад нинішньої німецької моделі.

Втім, не тільки про німців. Ефективна ринкова система виробництва складається з різних етапів, які потребують різних робітників з різними навичками за різною ціною.

Простіше кажучи, їй потрібні не тільки освічені та кваліфіковані робітники, а й бідняки, які потребують дешевої робочої сили. Що стосується США, це завдання вирішує Мексика. У випадку Німеччини — Польща, Чехія, Румунія та… Україна.

Ну, і останній стовп німецької могутності — це глобалізація, яка відкрила світові доступ до будь-яких ринків, ресурсів і цін в обмін на політичний союз проти СРСР, і яка закінчується, тому що за нових історичних обставин США втратили до неї інтерес і технічну можливість забезпечувати глобальну безпека морських торгових шляхів. Без глобалізації ти втрачаєш доступ не лише до ресурсів та робітників за вигідними цінами, а й стикаєшся з дефіцитом споживачів… З кризою експорту.

Якщо коротко, всі чотири умови німецького процвітання — дешеві енергоресурси, дешева робоча сила, продуктивна національна демографія та глобалізація — тріщать по швах. І Росія активно тисне на ці шви. Якщо Німеччина впаде, за нею впадуть Бельгія, Нідерланди, Польща та інші центральноєвропейські економіки. Царицею Європи стане... Франція, у якої і з демографією, і з енергоресурсами все більш-менш.

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