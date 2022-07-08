Скандальний кар'єрист. Як Борис Джонсон зробив собі ім'я

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Україна — одна з небагатьох країн, де Бориса Джонсона люблять та поважають. Що зрозуміло з огляду на його вокальну позицію щодо російського вторгнення. І здорово, коли хоч десь людину люблять.

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Однак для західного демократичного середовища Джонсон був і залишається британським аналогом Трампа — консервативним клоуном, що грає на найреакційніших настроях, і готовим робити заяви будь-якого ступеня одіозності, якщо вони поміщають його під софіт.

У межах реставрації британського імперіалізму Джонсон допоміг вивести свою країну з ЄС, погрожував своєю політикою тисячі життів під час пандемії та зробив кар'єру на ісламофобії, расизмі та гендерних забобонах.

Щоб вважати позицію Бориса Джонсона проукраїнською, слід заплющити очі на те, що його Консервативна партія десятиліттями створювала умови для того, щоб Британія була затишною гаванню для кремлівських олігархів.

Лавіруючи в потоці скандалів за допомогою гучних заяв і банальної брехні, Джонсон порівнював жінок у хіджабі з "поштовими скриньками", називав геїв "ледарями в топах", а чорних — "кавуновими посмішками".

Всі ці характерні жарти є спільним місцем у космосі правого популізму, який відповідає на лицемірну політкоректність своїм чесним невіглаством.

Оточений багатими донорами, Джонсон завжди був ланцюговим псом керівного класу, який використовував його для того, щоб зупинити рух Джеремі Корбіна.

Що ж, лівачки повалені, світ правіший нікуди, і хазяйська партія відправляє свого вірного тамаду на смітник історії, звідки Борис, не сумнівайтеся, продовжить хайпувати на чужому болю та смерті.

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