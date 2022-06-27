Вічний нейтралітет та віддати території. Яких ще поступок хочуть від України "заради миру"

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Отже, огидна публікація в National interests та чергові мирні плани. Раніше на цьому ресурсі вже публікували матеріали такого штибу. У тексту огидна передмова із серії "це найкраще, на що Україна може розраховувати" та "Україна має поступитися територією заради угоди".

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Медіаторами мають виступити Франція, Німеччина, Туреччина, Італія та Ізраїль. Десь ми вже чули перелік цих держав, чи не так?

План виглядає так:

Вічний нейтралітет для України, закріплений у її Конституції. А територіальну цілісність буде гарантовано РБ ООН. Це там, де й досі незаконно засідає Росія, я нагадаю, хто забув. "Україна визнає возз'єднання Криму з Росією". Так-так, так і написано. У таких формулюваннях. Зовсім *банулися. Росія відведе свої війська із Запоріжжя, Херсона, Харкова (окупованих частин цих областей), але не з ОРДЛО — там контактна лінія збережеться і залишиться такою, якою буде на день укладання договору. Договору про що, я перепрошую? Про продаж своїх людей та територій ґвалтівникам? Про те, що ми дозволимо відрізати собі ногу та руку, щоб не викололи очей? Виглядає так. У Донецькій та Луганській областях мають бути проведені референдуми за участю вимушених переселенців щодо того, чи хочуть люди, щоб ці регіони повернулися під український контроль. Якщо так, то Росія виводить війська, але ці території стають нейтральними і дають особливий статус — як у Мінську-2. Як собі уявляють якісь референдуми на територіях, де окупація чи військова загроза — питання. Про особливі статуси навіть не починатиму. Від Мінська відмовилася Росія, а не Україна, і жодна сила не поверне нас у цей процес назад. Росія не заважатиме євроінтеграції України. Україна відмовиться від усіх зв'язків із НАТО, зокрема від спільних навчань. Відмовиться також від Партнершип фо піс та від стратегічного партнерства зі Штатами. Україна зменшить кількість своїх військ. Україна знищить усі свої ударні системи. Усі особи, які утримуються, повинні повернутися і утримуватися до цього згідно з Женевськими конвенціями. Скажіть це РФ, яка збирається страчувати полонених. Жодних репарацій та трибуналів. США та ЄС інвестуватимуть у відновлення української економіки. Буде відновлено дипломатичні відносини між Україною та Росією та Росією та НАТО. Після підписання мирного договору всі санкції мають бути зняті з РФ негайно. Санкції за Крим? — Ні, не чули. НАТО має дати гарантії, що альянс не розширюватиметься на схід, на пострадянський простір або до кордонів Росії (Фінляндія). У такому разі Росія не заперечуватиме проти приєднання Швеції до НАТО. Росія та НАТО досягнуть угоди про включення Росії до архітектури безпеки Європи.

Тобто, це вологі мрії Росії, викладені максимально хамською манерою, але англійською мовою. І того ж дня, коли з'явився текст Капчана в Політико про вимогу територіальних поступок "заради миру".

Але ці мрії є небезпечними навіть не для самої України. Вони є небезпечними для принципу територіальної цілісності держав. І це про те, що, на думку авторів, можна створити геноцид, вести війну понад вісім років, здійснити анексію, а потім ще й спробувати її узаконити. І кричати всьому світу, що ви повинні це прийняти, бо інакше ми нападемо на інших.

Саме тому російсько-українська війна відрізняється від інших конфліктів радикальним чином. Йдеться не просто про геноцид і не просто про війну. Йдеться про майбутнє світового порядку. І про те, чи буде воно в нас взагалі, чи є лише право сили, підкріплене ядерною зброєю, членством у РБ ООН та повною вседозволеністю.

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