Шаманы, гадалки и "интеллектуалы". Почему мы не готовы принять реалии войны

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Айфон состоит из 11 000 деталей и 10 000 независимых шагов в цепи снабжения. Если у тебя есть только 10 999 деталей, у тебя нет айфона. Поэтому каждый из 10 000 шагов в его производстве – от добычи и подготовки материалов в разных концах света, до их транспортировки и сборки на фабрике в конечный продукт – принципиален. И стал возможен только благодаря тому, что риск морской торговли и ее стоимость были почти нулевыми. Были…

Экономический дизайн, который мы считаем нормой, является кратковременной исторической аномалией. В отсутствие глобальной системы, построенной на гарантированной безопасности морских торговых путей, все работает иначе: никакой специализации промежуточного продукта, перенос цепей снабжения ближе к потребителям конечного продукта, сокращение этих цепей, оптимизация их энергозатратности. Проще говоря, всего меньше, и все дороже. Подобное схлопывание системы значит, что 2/3 населения планеты, которые задействованы в производстве, потеряют средства к существованию. И это повлияет на все.

Аграрный сектор — самый чувствительный к перебоям. Если что-то случается в сфере финансов, у фермеров возникают сложности с покупкой материалов. Если что-то случается в сфере производства, они лишаются оборудования для обработки больших полей. Если что-то случается в сфере индустриальных товаров, у них больше нет удобрений. Если что-то случается в энергетике, у них возникают проблемы не только с удобрениями, но и пестицидами и гербицидами, для производства которых нужна нефть.

Черт с ним с айфоном. Перебой в его цепи снабжения означает, что ты получишь свой гаджет на пару месяцев позже. Но это не работает в аграрном секторе. Для фермеров пара месяцев задержки на любом из этапов производства означает, что у тебя в этом сезоне не будет урожая.

Напомню, что Россия является не только главным экспортером удобрений на планете, но и главным экспортером материалов, необходимых другим странам для производства удобрений. Убери из процесса удобрения, и мир получит на 2/3 меньше продовольствия.

Уже к концу этого года из-за войны в Украине и связанных с ней перебоев в цепях снабжения, от 400 миллионов до миллиарда человек могут столкнутся с нехваткой продовольствия. Вот что значит война и отсутствие глобального договорняка. Все, что мы считаем нормой, работает на волоске, и является хрупким, как яичная скорлупа.

Единственное, что сохраняет нас в относительном спокойствии – это то, что у большинства из нас нет системного образования, которое конвертируется в понимание того, что из А следует Б. Именно поэтому даже самые авторитетные интеллектуалы оперируют сегодня категориями "безумный Путин", "имперское желание", "воля нации" — в общем, абстракциями из словаря шаманов и гадалок. В их мире небесных колесниц котлета сама приезжает на подносе, а компьютеры, как и детей, находят в капусте. Боюсь, гуманитарий не готов ко встрече с миром, где капуста закончилась, и котлета не приехала.

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