Китай против США. Почему визит Нэнси Пелоси на Тайвань – это провокация

"Тайваньский вопрос" – это не вопрос отношения к Китаю или Тайваню. Это вопрос отношения к суверенитету и международному праву, которые вы либо уважаете, либо нет". Мнение.

Почему визит Пелоси на Тайвань — это провокация?

В 1972-м году США и Китай договорились о сотрудничестве и выпустили по этому поводу соответствующий дипломатический документ, известный как Шанхайское коммюнике. Несмотря на его "конструктивную двусмысленность", связанную с разногласиями по статусу Тайваня, эти разногласия были отложены в сторону, и США поставили свою подпись под тем, что "существует только один Китай и что Тайвань является частью Китая", "внутренним делом Китая, в которое никакая другая страна не имеет права вмешиваться", и что "все американские войска и структуры должны покинуть Тайвань". Ни одна из сторон не вышла из этого соглашения. Более того — буквально недавно Белый дом подтвердил, что США "остаются преданными политике единого Китая", и "решительно осуждают любые попытки изменить статус-кво Тайваня".

В общем, страны Тайвань пока не существует. Чтобы такая страна, наконец-то, появилась как юридический, а не болтливый факт, Тайвань должен провозгласить независимость, мировое сообщество ее признать, а США — разорвать соответствующие соглашения с Китаем.

Пока этого не сделано, территория Тайваня является территорией Китайской Народной Республики, вне зависимости от того, нравится вам ее политический режим, или нет.

[ + – ] Нэнси Пелоси в аэропорту Тайваня [ + – ] Нэнси Пелоси с визитом на Тайване [ + – ] Встреча спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси и президента Тайваня Цай Инвэнь Фото: Bloomberg [ + – ] Самолет Нэнси Пелоси в аэропорту Тайваня Фото: Скриншот

Возникает вопрос: что это за действие такое, когда ты посылаешь свои самолеты в воздушное пространство другой страны, которая тебя не приглашала, и четко дала понять, что будет расценивать это как агрессивное действие? Как должен реагировать на это вторжение Китай? Или все, у кого есть сила, имеют право произвольно переходить границы суверенных государств? Если так, то какие претензии к РФ в Украине? Захотели — вошли. Не нравится? Ну, так попробуйте прогнать… Понимаете, куда ведет такая порочная логика и такое провокационное, гопническое, в сущности, поведение?

Ничем как провокацией самолет с Пелоси не является. США в очередной раз показали, что являются агрессором. Это — игра имперскими мускулами, а не международным правом.

Действие, которое сообщает, что власти США готовы идти на риск третьей мировой войны просто потому, что… что? Пацаны заднюю не включают? Хорошо, но раз вы такие крутые, почему бы не порвать Шанхайское коммюнике в рожу китайским коммунякам? Не заявить с позиции силы прямо: "Мы считаем Тайвань суверенным государством?" Нет, этого никто не заявляет, включая, собственно, Тайвань, жители которого до сих пор не пришли к консенсусу по поводу вопроса независимости. И Украина его тоже не признала, как не признала Косово, потому что понимает, что признавать после этого придется "Л/ДНР".

Если вы считаете, что история с самолетом Пелоси — это норм, а не офигевшая провокация со стороны США, то это значит, что вы плевать хотели на суверенитет и международное право, и не должны возмущаться его нарушению во всех прочих известно каких случаях.

Те, кто называют себя борцами с империализмом, должны выступать против имперской бычки всегда, вне зависимости от того, какой флаг над ней реет. Хороших империй не бывает!

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