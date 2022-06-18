Тотальная зависимость. Как США управляют Китаем

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У Китая самый большой флот в мире, но 90% его военных кораблей не могут отплывать от берега дальше, чем на 1000 миль. При этом Китай является крупнейшим экспортером товаров (18,5% китайского ВВП) и главным импортером нефти (11,8 млн баррелей в день из необходимых ему ~15 млн баррелей). Около половины этого импорта поступает из Персидского залива.

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Иными словами, трудно представить себе кого-либо более зависимого от послевоенного миропорядка (глобализации и "свободного рынка"), при котором США обеспечивают безопасность морских торговых путей, чем Китай.

Таков отпрыск договорняка между Мао и Никсоном, который воспользовался советско-китайским расколом в конце 1960-х, чтобы усилить позиции США в холодной войне. Возникшая в ее результате экономическая система, одним из главных бенефициаров которой является Китай, уходит в прошлое.

Находясь в более выгодном положении перед лицом деглобализации (которая предполагает перекройку рыночного миропорядка и сопровождается глобальными штормами в процессе национальной фрагментации "открытого мира"), США могут задушить Китай посредством санкций и блокады морских путей. Данных мер достаточно, чтобы в Поднебесной пропал свет, остановилась индустрия и начался голод.

Сможет ли Китай своевременно выбраться из этой вилки и не развалиться под тяжестью собственной системы, станет ясно в ближайшее время.

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