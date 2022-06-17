Больше оружия Украине. Следующей в списке Путина значится Польша

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Макрону, Шольцу, Драги и Иоганнису понадобилось много времени, чтобы принять решение ехать в Киев. Мы призывали их к этому с самого начала, когда премьер Польши Матеуш Моравецкий, наш вице-премьер Ярослав Качиньский, а также премьеры Чехии Петр Фиала и Словении Янез Янша были еще в окруженном на тот момент Киеве три месяца назад. Сразу после возвращения премьер Моравецкий призвал в немецкой прессе канцлера Шольца и президента Макрона поехать туда, чтобы они своими глазами увидели российские преступления.

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Этот визит – очень важный политический символ поддержки украинцев, борющихся не только за себя, но и за всю Европу. Кроме того, есть декларация о поддержке предоставления Украине статуса страны-кандидата в ЕС, мы тоже призывали к этому несколько недель назад те государства, которые скептически относятся к разблокированию этого процесса. Надеемся, что на саммите Европейского совета этот статус подтвердится.

Украина стала партнером для Запада. И важно, чтобы это партнерство завершилось не символически, а реальными действиями, в частности, нужны срочные и значительно более широкие поставки оружия и техники Украине.

Что касается территориальных уступок, то я считаю, что любые решения в отношении собственной территории, стабильного и долгосрочного завершения войны, а не заморозки конфликта на годы вперед с тем, чтобы Россия могла восстановить свой потенциал, должны быть в руках самой Украины.

Сегодня любые попытки давления на Украину, создание впечатления, что Украина могла бы закончить эту войну, но по каким-то непонятным причинам хочет ее продолжать, — это очень вредные действия не только для Украины, но и для всей Европы. Если такие попытки будут предприниматься и дальше, если будут появляться голоса политиков о том, что Путин не может потерять лицо, то это будет очень плохое известие, ведь он давно его потерял.

Мы все хотим мира в Украине, но мы хотим долгосрочного мира. Согласие заморозить этот конфликт, отдать России часть территории и заставить Украину капитулировать приведет к новой войне через несколько месяцев или лет, потому что Россия не скрывает своих преступных намерений возобновления сфер влияния, как это было при Советском Союзе.

Путин и другие российские политики открыто говорят, что у них в списке есть следующие страны для так называемой денацификации — так они называют страны, на которые хотят напасть. В этом списке есть Польша.

Если кто-то верит в иллюзии, что завершение войны любой ценой и сдача России какой-то части украинской территории приведут к миру, то этот человек либо не знает реальности, либо просто действует цинично в интересах тех компаний, которые хотят делать бизнес с Россией.

Отмечу также, что относительное военное могущество России — это результат деятельности компаний в Западной Европе, а также того, что отдельные страны платили за российский газ, за ​​поставку технологий в обход санкций и с нарушением эмбарго.

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