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Мнения Российско-украинская война

Это исторический день. О чем договорились Зеленский, Макрон, Драги, Шольц и Йоханнис

"День был действительно крутой. Продолжительный, подробный разговор президента Владимир Зеленский с четырьмя лидерами Франции, Германии, Италии и Румынии". Мнение.

Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины
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Шольц, Макрон, Зеленский, Драги, Йоханнис
Фото: Офис президента | Шольц, Макрон, Зеленский, Драги, Йоханнис. Киев, 16 июня 2022 г.

"Сегодня исторический день для Европы", – с этих слов начал свое выступление на пресс-конференции премьер-министр Италии Марио Драги.

День был действительно крутой. Продолжительный, подробный разговор президента Владимир Зеленский с четырьмя лидерами Франции, Германии, Италии и Румынии. Телеграфно о результатах:

  1. Санкции. Гости получили полные пакеты наработок группы Андрея Ермака — Макфола по поводу дальнейших санкций. Гости признали, что некоторые лидеры в Европе чувствуют "усталость от санкций", но лично они готовы двигаться дальше. Новые санкции будут.
  2. Оружие. Были некоторые новые полезные заявления. Президент поблагодарил и на цифрах объяснил, почему нужно больше и чаще. Гости услышали.
  3. Кандидатство. По сравнению даже с началом недели, мы сегодня стали ближе к получению статуса кандидата в члены ЕС. Благодарим гостей. Но еще не все препятствия преодолены, не все ловушки обойдены. Решение принимается консенсусом, потому все командно продолжаем спокойно, сосредоточено работать на результат.
  4. Зерно. Все соглашаются, что доверять России нельзя, нужно работать через ООН и иметь четкие гарантии. Параллельно будем существенно развивать наземные коридоры. Тема зерна напрямую связана с темой восприятия нашей войны в Африке, Азии и Латинской Америке. По этой теме тоже действия скоординировали.
  5. Переговоры. Гости не принуждали, не склоняли, не давили, не увязывали. "Украина должна выиграть эту войну", – показательные слова Макрона. Мой совет – оставьте этот страх. Похоже, за последнее время президент и вся его дипломатическая команда дали достаточно оснований поверить, что мы не те, кого можно заставить, склонить, зажать или развести.

Берегите себя. Слава Украине!🇺🇦❤️

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