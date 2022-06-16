RU
RU
Розділи
Матеріали
Думки Російсько-українська війна

Це історичний день. Про що домовилися Зеленський, Макрон, Драґі, Шольц і Йоганніс

"День був справді крутий. Тривала, докладна розмова президента Володимира Зеленського з чотирма лідерами Франції, Німеччини, Італії та Румунії". Думка.

Дмитро Кулеба
Дмитро Кулеба
Міністр закордонних справ України
2942
Шольц, Макрон, Зеленський, Драґі, Йоганніс
Фото: Офис президента | Шольц, Макрон, Зеленський, Драґі, Йоганніс. Київ, 16 червня 2022 р.

"Сьогодні історичний день для Європи", — із цих слів розпочав свій виступ на пресконференції прем'єр-міністр Італії Маріо Драґі.

День був справді крутий. Тривала, докладна розмова президента Володимира Зеленського з чотирма лідерами Франції, Німеччини, Італії та Румунії. Телеграфно про результати:

  1. Санкції. Гості отримали повні пакети напрацювань групи Андрія Єрмака — Макфола щодо подальших санкцій. Гості визнали, що деякі лідери в Європі відчувають "втому від санкцій", але особисто вони готові рухатися далі. Нові санкції будуть.
  2. Зброя. Були деякі нові корисні заяви. Президент подякував і на цифрах пояснив, чому потрібно більше та частіше. Гості почули.
  3. Кандидатство. Порівняно навіть із початком тижня, ми сьогодні стали ближчими до набуття статусу кандидата в члени ЄС. Дякуємо гостям. Але ще не всі перешкоди подолано, не всі пастки обійдені. Рішення ухвалюється консенсусом, тому все командно продовжуємо спокійно, зосереджено працювати на результат.
  4. Зерно. Усі погоджуються, що довіряти Росії не можна, треба працювати через ООН і мати чіткі гарантії. Паралельно істотно розвиватимемо наземні коридори. Тема зерна безпосередньо пов'язана з темою сприйняття нашої війни в Африці, Азії та Латинській Америці. Щодо цієї теми також дії скоординували.
  5. Переговори. Гості не примушували, не схиляли, не тиснули, не пов'язували. "Україна має виграти цю війну", — показові слова Макрона. Моя порада — залиште цей страх. Схоже, останнім часом президент і вся його дипломатична команда дали достатньо підстав повірити, що ми не ті, кого можна змусити, схилити, затиснути чи розвести.

Бережіть себе. Слава Україні! 🇺🇦❤️

Джерело.

Важливо
Війна світів. За що воюють росіяни та українці
Війна світів. За що воюють росіяни та українці