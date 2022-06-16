Це історичний день. Про що домовилися Зеленський, Макрон, Драґі, Шольц і Йоганніс

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

"Сьогодні історичний день для Європи", — із цих слів розпочав свій виступ на пресконференції прем'єр-міністр Італії Маріо Драґі.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

День був справді крутий. Тривала, докладна розмова президента Володимира Зеленського з чотирма лідерами Франції, Німеччини, Італії та Румунії. Телеграфно про результати:

Санкції. Гості отримали повні пакети напрацювань групи Андрія Єрмака — Макфола щодо подальших санкцій. Гості визнали, що деякі лідери в Європі відчувають "втому від санкцій", але особисто вони готові рухатися далі. Нові санкції будуть. Зброя. Були деякі нові корисні заяви. Президент подякував і на цифрах пояснив, чому потрібно більше та частіше. Гості почули. Кандидатство. Порівняно навіть із початком тижня, ми сьогодні стали ближчими до набуття статусу кандидата в члени ЄС. Дякуємо гостям. Але ще не всі перешкоди подолано, не всі пастки обійдені. Рішення ухвалюється консенсусом, тому все командно продовжуємо спокійно, зосереджено працювати на результат. Зерно. Усі погоджуються, що довіряти Росії не можна, треба працювати через ООН і мати чіткі гарантії. Паралельно істотно розвиватимемо наземні коридори. Тема зерна безпосередньо пов'язана з темою сприйняття нашої війни в Африці, Азії та Латинській Америці. Щодо цієї теми також дії скоординували. Переговори. Гості не примушували, не схиляли, не тиснули, не пов'язували. "Україна має виграти цю війну", — показові слова Макрона. Моя порада — залиште цей страх. Схоже, останнім часом президент і вся його дипломатична команда дали достатньо підстав повірити, що ми не ті, кого можна змусити, схилити, затиснути чи розвести.

Бережіть себе. Слава Україні! 🇺🇦❤️

Джерело.

Важливо