Це історичний день. Про що домовилися Зеленський, Макрон, Драґі, Шольц і Йоганніс
"День був справді крутий. Тривала, докладна розмова президента Володимира Зеленського з чотирма лідерами Франції, Німеччини, Італії та Румунії". Думка.
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"Сьогодні історичний день для Європи", — із цих слів розпочав свій виступ на пресконференції прем'єр-міністр Італії Маріо Драґі.
День був справді крутий. Тривала, докладна розмова президента Володимира Зеленського з чотирма лідерами Франції, Німеччини, Італії та Румунії. Телеграфно про результати:
- Санкції. Гості отримали повні пакети напрацювань групи Андрія Єрмака — Макфола щодо подальших санкцій. Гості визнали, що деякі лідери в Європі відчувають "втому від санкцій", але особисто вони готові рухатися далі. Нові санкції будуть.
- Зброя. Були деякі нові корисні заяви. Президент подякував і на цифрах пояснив, чому потрібно більше та частіше. Гості почули.
- Кандидатство. Порівняно навіть із початком тижня, ми сьогодні стали ближчими до набуття статусу кандидата в члени ЄС. Дякуємо гостям. Але ще не всі перешкоди подолано, не всі пастки обійдені. Рішення ухвалюється консенсусом, тому все командно продовжуємо спокійно, зосереджено працювати на результат.
- Зерно. Усі погоджуються, що довіряти Росії не можна, треба працювати через ООН і мати чіткі гарантії. Паралельно істотно розвиватимемо наземні коридори. Тема зерна безпосередньо пов'язана з темою сприйняття нашої війни в Африці, Азії та Латинській Америці. Щодо цієї теми також дії скоординували.
- Переговори. Гості не примушували, не схиляли, не тиснули, не пов'язували. "Україна має виграти цю війну", — показові слова Макрона. Моя порада — залиште цей страх. Схоже, останнім часом президент і вся його дипломатична команда дали достатньо підстав повірити, що ми не ті, кого можна змусити, схилити, затиснути чи розвести.
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