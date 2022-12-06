Про історію українського солдата, якого образили у поїзді

Related video

Історія українського солдата, якого образили у потязі через нібито поганий запах, нагадала мені іншу історію. У 2008 році я летів внутрішнім рейсом у США між двома штатами.

Коли всі зайняли свої місця, стюардеса оголосила: "Шановні пасажири, сьогодні з нами на борту знаходяться четверо військових, які повертаються додому з війни. Подякуємо їм за їхню службу, привітавши оплесками".

Весь (!) літак аплодував. Це був дуже людяний жест вдячності. Швидше за все, вони поверталися на той час з Іраку. Але навіть різне ставлення в американському суспільстві до тієї війни не вплинуло на повагу до військових.

І це правильно: солдат заслуговує на повагу безвідносно будь-якого контексту — політики, соціального статусу, культурних, естетичних чи ароматичних переконань.

В Україні повага до солдата має бути поза будь-яким контекстом, якщо ти українець і це український солдат.

Складно встановити всі деталі цієї історії, але, прочитавши все, що про неї відомо, висловлюю свою подяку та повагу до українського солдата Віктора Івановича Якименка. Я бажаю йому добре провести відпустку з рідними, до яких він повернувся з Донбасу.

Мій знак поваги #ЗавдякиТобі — для нього та його побратимів.

Саме завдяки їм ми живемо у вільній та незалежній Україні. І ті, хто трапився на його шляху в цьому поїзді та не пройшов тест на звичайну гідність та подяку, забули, що теж їздять у поїзді завдяки їм. Причому працівники УЗ повелися професійно. Судячи з усього, проблема аж ніяк не в них, а якраз у сусідах військового, яким щось там нібито "тхнуло".

Тхне не від солдата, а від тих, хто його зневажає. Наша спільна справа — виховати в суспільстві принаймні таку саму повагу до наших солдатів, яку виховали у США стосовно своїх.

[ + – ] Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України, висловлює знак поваги #ЗавдякиТобі Фото: Facebook Дмитро Кулеба

Джерело

Важливо