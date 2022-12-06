Це історичний успіх: що врятувало Україну від масованого ракетного удару 5 грудня

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З повідомлень у соцмережах та медіа можна зробити висновки про удари по авіабазах стратегічних ракетоносців ЗС РФ на авіабазах "Енгельс-1" та "Дягілєво", а також наскільки ефективною та продуманою була операція Збройних Сил України.

1. Значення: Вперше під час війни однією атакою безпілотників частково зірвано стратегічну операцію ЗС РФ. Вперше в історії літаки стратегічної авіації ядерної держави вражені прямо на базі. Вперше після Другої світової війни бойові літальні апарати непоміченими проникли в центральну Росію і завдали точного удару по російській армії.

2. Результати: Судячи з фотографії ракетоносця Ту-22М3 у "Дягілєво", саме цей літак мав виконувати удар по Україні — на фото чітко видно підвішену крилату ракету Х-22. Очевидно, що не одна така ракета мала запускатися з цього літака, але ЗСУ вдарили на випередження. Міноборони РФ підтвердило ураження ще двох ракетоносців, найімовірніше, на кшталт Ту-95МС на авіабазі "Енгельс-1". Даних про пошкодження та втрати немає, але всі ці літаки не змогли взяти участь у ракетній атаці на Україну. Так, у критичний момент залп росіян зменшили мінімум на 6-12 крилатих ракет. Через програмування польотного завдання швидко перевішувати ракети з одного літака на інший неможливо. Тобто удар безпілотників став успішним — менша кількість ракет у залпі суттєво підвищила ефективність роботи нашої ППО. У розвитку цього удару невідомий безпілотник вранці, 6 грудня, завдав удару по складу пального на авіабазі "Курськ", російська ППО знову не спрацювала, і пожежу не можуть загасити багато годин.

[ + – ] На фото виразно видно підвішену крилату ракету Х-22, якою мали обстрілювати Україну

3. Втрати ЗС РФ: Ту-22М3 отримав серйозне пошкодження, став непридатним для вильотів і вимагає капітального ремонту та заміни хвостової частини. Знищена машина — це аеродромний пусковий агрегат АПА-80, мобільна станція живлення. Внаслідок удару в "Дягілєво" Міноборони РФ було вимушено визнати втрати авіаційного персоналу, який готував ракетоносець до вильоту, — визнано як мінімум 3 загиблих і 4 поранених, їхні імена та прізвища оприлюднені та підтверджуються повідомленнями в соцмережах.

4. Технологічний успіх: База "Дягілєво" знаходиться за 500 км від України, база "Енгельс-1" — приблизно за 700 км. Це не перший випадок атаки безпілотниками: 7 жовтня невідомий безпілотник атакував стратегічні ракетоносці Ту-22М3 на авіабазі "Шайківка" за 200 км від кордонів з Україною. Була інформація про пошкодження двох Ту-22М3, але космічні знімки це не підтвердили. Однак росіяни перемістили свої Ту-22М3 якомога далі від кордонів з Україною — до "Дягілєва". За повідомленням росіян, для удару застосовані переобладнані реактивні безпілотні розвідники Ту-141 або Ту-143 виробництва СРСР, розроблені в 70-х роках, що випускалися до 1989 року. Докази цьому росіяни поки не оприлюднили. Очевидно, що невідомі безпілотники стали саморобною зброєю, виготовленою в Україні, що є серйозним технологічним успіхом.

5. Провал російської ППО: Невідомі безпілотники не помітила та не перехопила російська системою протиповітряна оборона. Судячи з ураження авіаційного персоналу біля літака, на базі "Дягілєво" не було попередження про атаку, військові не змогли врятуватися. Це свідчить про те, що переважна кількість російських зенітно-ракетних комплексів і радарів ППО зосереджені на фронті і зазнають там значних втрат, тому росіянам бракує сил, і вони не здатні побудувати щільну оборону навіть своїх стратегічних об'єктів. Особливо вражає те, що на базі стратегічної авіації РФ навіть не збудовано паркан, а для захисту ракетоносця не збудовано ні ангарів, ні капонірів. Літаки захищає барикада із шин, як у нас на Майдані, це диво добре помітне на фотографії під крилом.

6. Розвідка та застосування: Очевидно, що розвідка України та НАТО заздалегідь отримала інформацію про підготовку до атак ракетоносців, про час і місце старту, точні координати розташування літаків, на які підвісили крилаті ракети. ЗСУ вдарили вранці на випередження масованої ракетної атаки, що відбулася ввечері. Планування маршруту заходу на ціль та вибір часу в цій операції виявилося абсолютно правильним і дозволило досягти раптовості та виконати завдання. Цей позитивний досвід планувальників слід відзначити.

7. Чи призначать у РФ когось винним? Очевидно, що ні. Після того, як 18-річний пілот Матіас Руст непоміченим пролетів усю ППО СРСР у 1987 році і приземлився на Червоній площі, звільнили та засудили близько 200 генералів та офіцерів ЗС СРСР. Подав у відставку міністр оборони Соколов, командувач військ ППО, командувач армії, корпусу, дивізії та бригад ППО. Але Росія — це не СРСР. Кланово-мафіозні стосунки тут набагато глибші, міністр оборони Шойгу — особистий друг господаря РФ Путіна, а командувач Повітряно-космічними силами, до складу яких включені війська ППО, генерал Суровікін, одночасно командує війною проти України та користується підтримкою путінських мафіозних ватажків Кадирова та Пригожина. Тому жодних покарань не буде, хоч цей удар безпілотника був не першим.

8. Політичний та інформаційний вплив: Україна показала всьому світу, що, попри перевагу Росії в кілька порядків у кількості людей та бойової техніки, ЗСУ здатні знаходити імпровізовані та несподівані методи знищення російських окупантів. Удар по стратегічних ракетоносцях показує, наскільки вразливі російські ядерні сили, і наскільки ослабла оборона РФ, яка змушена кинути всі сили для захоплення України. Це велика моральна перемога та урок для подальших дій.

Слава ЗСУ!

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