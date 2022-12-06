Это исторический успех: что спасло Украину от массированного ракетного удара 5 декабря

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Из сообщений в соцсетях и медиа можно сделать выводы об ударах по авиабазам стратегических ракетоносцев ВС РФ на авиабазах Энгельс-1 и Дягилево, а также насколько эффективной и продуманной была операция Вооруженных сил Украины.

1. Значение: Впервые во время войны одной атакой беспилотников частично сорвана стратегическая операция ВС РФ. Впервые в истории самолеты стратегической авиации ядерного государства поражены прямо на базе. Впервые после Второй мировой войны боевые летательные аппараты незамеченными проникли в центральную Россию и нанесли точный удар по российской армии.

2. Результаты: Судя по фотографии ракетоносца Ту-22М3 в "Дягилево", именно этот самолет должен был выполнять удар по Украине — на фото отчетливо видна подвешенная крылатая ракета Х-22. Очевидно, что не одна такая ракета должна была запускаться с этого самолета, но ВСУ ударили на опережение. Минобороны РФ подтвердило поражение еще двух ракетоносцев, скорее всего, типа Ту-95МС на авиабазе "Энгельс-1". Данных о повреждениях и потерях нет, но все эти самолеты не смогли принять участие в ракетной атаке на Украину. Таким образом, в критический момент залп россиян был уменьшен минимум на 6-12 крылатых ракет. Из-за программирования полетной задачи быстро перевешивать ракеты с одного самолета на другой невозможно. То есть удар беспилотников стал успешным — меньшее количество ракет в залпе существенно повысило эффективность работы нашей ПВО. В развитие этого удара неизвестный беспилотник утром 6 декабря нанес удар по составу горючего на авиабазе "Курск", российская ПВО снова не сработала, и пожар не могут потушить в течение многих часов.

[ + – ] На фото отчетливо видна подвешенная крылатая ракета Х-22, которой должны были обстреливать Украину

3. Потери ВС РФ: Ту-22М3 получил серьезное повреждение, стал непригодным для вылетов и требует капитального ремонта и замены хвостовой части. Уничтоженная машина — это аэродромный пусковой агрегат АПА-80, мобильная станция питания. В результате удара в "Дягилево" Минобороны РФ было вынуждено признать потери авиационного персонала, готовившего ракетоносец к вылету — признаны как минимум 3 погибших и 4 раненых, их имена и фамилии обнародованы и подтверждаются сообщениями в соцсетях.

4. Технологический успех: База "Дягилево" находится в 500 км от Украины, база "Энгельс-1" — примерно в 700 км. Это не первый случай атаки беспилотниками: 7 октября неизвестный беспилотник атаковал стратегические ракетоносцы Ту-22М3 на авиабазе "Шайковка" в 200 км от границ с Украиной. Имелась информация о повреждении двух Ту-22М3, но космические снимки это не подтвердили. Однако россияне переместили свои Ту-22М3 подальше от границ с Украиной — в "Дягилево". По сообщению россиян, для удара применены переоборудованные реактивные беспилотные разведчики Ту-141 или Ту-143 производства СССР, разработанные в 70-х годах и выпускавшиеся до 1989 года. Свидетельства этому россияне пока не обнародовали. Очевидно, что неизвестные беспилотники стали самодельным оружием, изготовленным в Украине, что является серьезным технологическим успехом.

5. Провал российской ПВО: Неизвестные беспилотники не были замечены и перехвачены российской системой противовоздушной обороны. Судя по поражению авиационного персонала у самолета, на базе "Дягилево" не было предупреждения об атаке, военные не смогли спастись. Это говорит о том, что подавляющее количество российских зенитно-ракетных комплексов и радаров ПВО сосредоточены на фронте и несут там значительные потери, поэтому у россиян не хватает сил, и они не способны построить плотную оборону даже своих стратегических объектов. Особенно впечатляет то, что на базе стратегической авиации РФ даже не построен забор, а для защиты ракетоносца не построено ни ангаров, ни капониров. Самолеты защищает баррикада из шин, как у нас на Майдане, это чудо хорошо заметно на фотографии под крылом.

6. Разведка и применение: Очевидно, что разведка Украины и НАТО заранее получила информацию о подготовке к атаке ракетоносцев, о времени и месте старта, точные координаты расположения самолетов, на которые были подвешены крылатые ракеты. ВСУ ударили утром на опережение массированной ракетной атаки, состоявшейся вечером. Планирование маршрута мероприятия на цель и выбор времени в этой операции оказалось абсолютно верным и позволило достичь внезапности и выполнить задание. Этот положительный опыт планировщиков следует отметить.

7. Назначат ли в РФ кого-нибудь виновным? Очевидно, нет. После того как 18-летний пилот Матиас Руст незамеченным пролетел всю ПВО СССР в 1987 году и приземлился на Красной площади, были освобождены и осуждены около 200 генералов и офицеров ВС СССР. Подал в отставку министр обороны Соколов, командующий войсками ПВО, командующим армией, корпусом, дивизией и бригадами ПВО. Но Россия — это не СССР. Кланово-мафиозные отношения здесь гораздо глубже, министр обороны Шойгу — личный друг хозяина РФ Путина, а командующий Воздушно-космическими силами, в состав которых включены войска ПВО, генерал Суровикин, одновременно командует войной против Украины и пользуется поддержкой путинских мафиозных главарей Кадырова и Пригожина. Поэтому никаких наказаний не будет, хотя этот удар беспилотника был не первым.

8. Политическое и информационное влияние: Украина показала всему миру, что, несмотря на превосходство России в несколько порядков в количестве людей и боевой техники, ВСУ способны находить импровизированные и неожиданные методы уничтожения российских оккупантов. Удар по стратегическим ракетоносцам показывает, насколько уязвимы российские ядерные силы, и насколько ослабла оборона РФ, которая вынуждена бросить все силы для захвата Украины. Это большая нравственная победа и урок для дальнейших действий.

Слава ВСУ!

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