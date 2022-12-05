Это высший пилотаж! Как Генштаб ВСУ разрушил план России и вынудил ее совершить ошибку

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Related video

Давайте разберем последнюю ракетную атаку России и стратегический гений нашего Генштаба и разведок.

Данные о подготовке сверхмощного ракетного удара по нашей стране соответствующие службы получили больше недели назад. Для нанесения этого удара Россия проводила концентрацию ракетоносителей дальной авиации на нескольких аэродромах, в том числе Энгельси и Дягилево, под Рязанью. Суммарный залп ракет в случае применения всех носителей + Черное море даже консервативно оценивался в 100-120 единиц.

Зная это, "неизвестные патриоты" сегодня ночью провели ответные меры против этих аэропортов. "Неустановленные лица неустановленным способом", как говорится.

Очевидно, что больших материальных потерь противник в результате этих мер не понес. Но эти действия, совершенные с полным пониманием стратегии рефлексивного управления, поставили неприятеля в ситуацию оперативной неопределенности. Враг столкнулся с неизвестной до сих пор угрозой в критический для него временной промежуток концентрации самолетов, без обеспечения соответствующих средств ПВО и наземной защиты дефицитных ракетоносителей!

Таким образом, "неизвестные патриоты" направили врага к преждевременному действию, которое было обусловлено срочной необходимостью рассредоточения самолетов.

Итак, ракетный удар был нанесен "с колес" теми силами и средствами, которые были к этому готовы. И, уже можно об этом говорить, не достиг цели. 60+ из 70+ ракет были сбиты силами нашей ПВО, а поражение энергетической инфраструктуры хотя и произошли, но не приобрели критический и непоправимый характер!

Более того, в дальнейшем в планировании собственных ракетных атак Россия будет вынуждена обращать внимание на фактор неопределенности — ведь было продемонстрировано, что тыловые аэропорты стратегической авиации могут поражаться уже имеющимися средствами. А, может, и теми, о которых пока никто не знает.

Не знаю, как и кто из "неизвестных патриотов" планировал этот гениальный ход. Но 100% их нужно тайно установить и наградить соответствующими орденами!

И пусть масштабную ракетную атаку на Украину нельзя назвать победой. Но с точки зрения военной стратегии — да, победа. Подорвать веру врага в собственное могущество, заставить суетиться и совершать ошибки — это и есть верх военного искусства!

Источник

Важно