Представим, что мы — часть Запада. Будет ли тогда Украина защищать казахов от российской агрессии?

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Саммит НАТО демонстрирует, что дипломатия эмоционирования не работает. Нужно начинать дипломатию дел.

Хорошим тоном, который задается Печерскими холмами, стало набрасывание на наших партнеров, которое доходит иногда до откровенного хамства.

Но в этих эмоциях мы демонстрируем полную неспособность к тому, чтобы проанализировать ситуацию глазами Запада и выбрать соответствующую стратегию нашего поведения.

Можно предъявлять сколько угодно претензий к политической воле США и стран ЕС. Но давайте представим гипотетическую зеркальную ситуацию, поставив самих себя на их сторону.

Представим, что мы победили. Страна развивается, все у нас более-менее нормально. И вот через какие-то пять лет Россия начинает вторжение в Казахстан. Какой будет наша реакция и наши действия?

Беру на себя смелость спрогнозировать, что тактика Украины будет идентична тактике Запада в нынешней ситуации.

Мы будем готовы поставлять помощь и оружие. Но в тех объемах, которые не будут подрывать нашу национальную безопасность. Не будем чинить препятствий и даже будем помогать тем нашим добровольцам, которые согласятся стать на защиту Казахстана. Но давайте будем честны сами с собой. Будем ли мы иметь общественный консенсус относительно того, чтобы предоставить Казахстану гарантии безопасности, которые могут привести к вступлению Украины в войну на стороне Казахстана? Дадим на это честный ответ: такого общественного консенсуса не будет. Мы будем иметь общественную дискуссию относительно того, а сделал ли Казахстан все возможное для подготовки собственной обороны. Была ли его политика последних лет направлена на отражение агрессии. Можем ли мы вступать в войну на стороне страны, которая много лет находилась в ОДКБ, и тому подобное. Политики, которые станут предлагать предоставить гарантии, будут восприниматься маргиналами и терять собственные перспективы.

Зачем далеко ходить? У нас есть пример 2008 года. Когда принципиальная позиция Виктора Андреевича Ющенко относительно вооруженной помощи Грузии окончательно разрушила его перспективы к переизбранию. А общество предпочитало находиться на стороне тех политиков, которые говорили о нейтралитете и невмешательстве.

Дальше.

Для Ющенко поддержка Грузии оказалась фатальной в политической перспективе

Можно сколько угодно считать, что расширение НАТО много лет происходило по принципу "сукин сын, но наш сукин сын". Конечно, та же Турция или Греция 50-х годов не могли восприниматься как образцы демократии. Но те времена прошли. Мир изменился. Это надо воспринимать как погодное явление. Мы не жалуемся на дождь, не ссоримся с дождем на улице и не говорим об отсутствии политической воли у Перуна во время ливня. Мы берем с собой зонтик.

Смотрите дальше. Мировые лидеры прямо говорят о системных проблемах Украины во время войны. Говоря о явлениях, связанных с коррупцией и качеством государственного управления. Это — не отговорка. Это нормальная реакция людей, которые вкладывают миллиарды долларов в поддержку Украины. Коррупция в контексте войны воспринимается таким образом. Опять представьте себя на месте партнеров. Допустим, вы регулярно отсылаете конские донаты какой-то гипотетической благотворительной организации. Но со временем узнаете, что часть ваших денег идет не на заявленные цели, а на покупку мерседесов и квартир руководителям этого фонда. Эти факты разрастаются. Появляется больше доказательств. Вы обращаетесь к этому фонду с понятным месседжем: пацаны, как-то не по понятиям так себя вести, может вместо мерседеса вы все же накормите еще несколько тысяч бездомных? И еще, объясните, зачем для вашей деятельности вы наняли на постоянную большую зарплату пятерых массажистов, тренера по фитнесу, двух мишленовских поваров, кальянщика и строите спа-центр? Согласитесь, логичные вопросы. И что вы слышите в ответ: это неуважение к нашей героической борьбе за победу над голодом! Чего вы хотите от нас? Хотите, мы наймем Ханса Циммера за два миллиона баксов, чтобы он написал гимн в вашу честь и каждое утро будем вас благодарить, распевая гимн всем коллективом? Мы не понимаем ваших претензий! "Я не такая, я жду трамвая"!

Что вы почувствуете в такой момент, учитывая то, что вы как вежливый и ответственный человек не хотите выносить сор из избы и публично не заявляете о фактах и подозрениях? Думаю, что вы почувствуете офигенную фрустрацию от такой наглости.

Конечно, внутри Украины сейчас действует пакт "не ко времени". Но замалчивание геморроя не означает, что он рассосется сам по себе или что о нем не будут знать ваши врачи.

Но нет. Мы включаем дурочку национального масштаба и считаем, что все непубличные замечания партнеров по кадровым вопросам и того, что украинская вертикаль ведет себя с точки зрения схем и хищений как в последний день Помпеи — это от неуважения! Мы такие большие, а нас не уважают! Чья это риторика? Какой деятель и какая страна демонстрирует такую модель поведения годами? Напомнить?

Эмоционирование, лозунги и комсомольский запал некоторых наших политиков продержали ситуацию чуть больше года. Но эта схема уже не работает. Ради выживания надо начинать показывать действия, которые убедят не просто политиков, но и Западные общества, в том, что мы являемся "не словом, а делом" частью Европейской цивилизации.

Я много раз писал о том, что на Западе эту войну будут воспринимать как собственную только в случае, если мы докажем, что Украина уже сейчас является страной Запада. А не маленькой Россией, которая воюет с большой.

Я уверен, что на закрытой части саммита некоторые позиции по этим явлениям и кадрам были в очередной раз доведены до нашего президента. Мяч на нашей стороне. Отказ от политики подростковых оскорблений и переход к политике ответственных решений станет залогом того, что мы не потеряем того огромного кредита доверия и уважения, который был завоеван победой украинского народа, начиная с 24 февраля 2022 года.

Впрочем, посмотрим на то, какие политические решения будут приниматься летом и осенью. Они будут настоящим маркером того, усвоены ли нами уроки Вильнюса.

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