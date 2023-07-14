Крик души. Если Зеленский требует уважения от НАТО, то украинцы — от власти

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Не вовремя, наверное, но возмущенная, отчаянная речь Зеленского к натовцам подсказала мне, что такую же речь может прокричать любой украинец украинской власти. Я тоже могу заорать раз в тридцать лет.

Я тоже требую от своей власти уважения.

Я хочу знать конкретные даты наступления нормальной жизни. Вместо общих слов.

Хочу гласности и справедливости.

Я хочу знать, почему эти тьмы карьеристов, пройдох, неучей, обсевших власть, возникают ниоткуда, без спросу, из-за спины.

Почему никто никогда не обсуждает их сначала со мной и такими, как я?

Почему украинцы — гости в этом "украинском" мире, где непонятно кто устанавливает непонятные правила?

Почему путь к нормальной справедливой жизни напоминает бесконечное ПДЧ, переписываемое каждой администрацией так, что вступление в эту нормальную жизнь откладывается десятилетиями?

Украинцы заслужили уважение

Уважение. Мы заслужили уважение десятилетиями своей работы. В конце концов, это мы создавали нашу страну, кормили себя, стариков и детей. Какого хрена я должен терпеть суд наших "судей" и поучения проходимцев, пишущих мне законы?

Да, многое можно прокричать.

И наверное, справедливо, что пока мы не можем ответить на эти вопросы самим себе, нам будет задавать их Европа и Атлантический союз..

Да, я хотел бы получить гарантии безопасности от сильных дядечек из НАТО. Получить мир.

Но будем ли мы счастливы в мирной стране, где ни у одного гражданина по-прежнему не будет никаких гарантий безопасности и справедливости?

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