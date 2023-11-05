Нужен свой Залужный в экономике. Почему в Economist хотелось бы видеть другого главнокомандующего

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Есть определенная ирония (трагедия, исторический урок — подставьте сами), что в журнале "Экономист" (я напишу это название простенько) печатается статья нашего главнокомандующего о том, как нам вести войну, а не статьи наших экономистов о том, как нам развивать экономику.

Если война замрет на сегодняшних границах, умрет даже гипотетическая возможность строить прежнюю Украину. Мы потеря-ем (-ли) огромную часть промышленного потенциала, сельскохозяйственных земель, ресурсов, месторождений, портов и почти потеряли море.

Да, даже идеально используя свои прежние возможности, данные независимой Украине от рождения, мы вряд ли предотвратили бы агрессию. Но были бы готовы сражаться успешнее.

Но что гадать о прошлом.

Возможно ли построить успешную страну в тех границах, что есть на сегодня, с той точки развала, что есть на сегодня, в этих условиях? Своими силами — больше нет. Но даже отстраивая страну с международной помощью, мы должны убить мысль о "восстановлении".

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В мире есть примеры успешных стран и экономик с ресурсами более скудными, чем те, что остаются под нашим контролем сегодня. Но это — так или иначе — свободные экономики. Да, мы можем быть успешными в новейших отраслях, не восстанавливая прежний индустриальный потенциал. При условии — пока невыполнимом, что мы будем строить экономику на основаниях экономических свобод.

Не разрушим "разруху в головах", не прекратим убивать инициативу украинцев, уничтожать предприимчивых, отбирать заработанное в пользу огромного, чрезмерного стада государственных чиновников поменьше и государственных князей побольше — не увидим независимой Украины никогда, даже победив и выжив в этой тяжелейшей войне.

Мы не можем вести внутри Украины позиционную экономическую войну.

Мы не победим в строительстве успешной страны, пока в The Economist не появятся статьи главнокомандующих украинской экономики с ясным пониманием невозможности больше жить так, как мы жили прежде и как живем сейчас.

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