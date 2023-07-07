Флаг — будет. Последствия ракетного удара по Львову глазами очевидца

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Странным образом последствия взрывов можно обнаружить за километры от места прилетов.

Например, взрывной волной выбило окно на цокольном этаже моего дома, во внутреннем колодце здания. А мы далеко.

Дома, в один из которых попали и где убили пятерых людей, тоже образуют колодец — вроде бублика, с единственной прорезью. Поэтому взрывная волна оказалась без выхода.

Сейчас весь этот большой двор заполнен сотнями людей: в центре расставлены столы с бесплатными напитками и съедобной мелочью, жильцов здесь почти нет — они внутри пытаются справиться с разгромленными квартирами, много волонтеров, спасателей, зевак, репортеров.

Камеры западных каналов сфокусированы на угловой дом, верхние этажи которого представляют собой зависшую над землей воронку. Эти кадры вы и увидите.

Но и весь периметр зданий разрушен изнутри.

Последствия российского ракетного террора

Сквозь грохот генераторов слышны одинокие удары молотков, люди торопятся закрыть зияющие проемы, где раньше были рамы, пленкой и фанерой. Двери тоже покорежены и вырваны. Кто мог, позвал родственников, знакомых, вытащили сбережения на черный день и латают жизнь. У стоящих у подъездов автомобилей лобовые стекла вдавлены, на некоторых крыша пошла волной. Те, что припарковали ближе к взрыву — металлолом.

А на дальней внешней стороне работают уцелевшие магазины и кафе. Улица на сотни метров перекрыта и заставлена специальной техникой.

Выворочены окна и двери в ближних высотках, особенно на трех-четырех верхних этажах. Кое-где тоже жужжат инструменты — помощь от города придет не скоро и жильцы делают, что могут, сами.

Эти дома — у Стрийского парка, завидное для застройки место. По соседству возводили современные эффектные здания, строительство продолжается, а уже готовые попали под раздачу. Не все будет на фото.

Недалеко школа, в которой учился мой внук, и дом, где жила дочь. Здесь тоже разрушения. Не снимаю ничего — не хочу их в Берлине расстраивать. В угловой дом этой улицы, озираясь, входят жильцы, над ними, этажом выше, женщина закрывает чем-то пустой прямоугольник стены. Таких дыр в доме… да почти все.

В парке отдыха крутятся карусели, визжат старые механизмы аттракционов, очередь за мороженым. На теннисных кортах юноши проводят тренировку. Над ними, я знаю, разговаривал утром, хозяева убирают дом от рухнувшего на трех этажах стекла.

Пятидесятиметровый флагшток сегодня без государственного флага. Но флаг — будет.

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