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Думки Російсько-українська війна

Прапор — буде. Наслідки ракетного удару по Львову очима очевидця

Не всі результати варварського ракетного удару по Львову видно зі сторони. Блогер Сергій Іванов-Малявін, який живе в місті, описує наслідки російського терору так, як бачить їх.

Сергій Іванов-Малявін
Сергій Іванов-Малявін
Бізнесмен, блогер
eye 258
Львів, ракетна атака, війна
Фото: Скрін відео | Той самий багатостраждальний львівський будинок...
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Дивним чином наслідки вибухів можна виявити за кілометри від місця прильотів.

Наприклад, вибуховою хвилею вибило вікно на цокольному поверсі мого будинку, у внутрішньому колодязі будівлі. А ми далеко.

Будинки, в один з яких влучили і де вбили п'ятьох людей, теж утворюють колодязь — на кшталт бублика, з єдиним прорізом. Тож вибухова хвиля опинилася без виходу.

Нині весь цей великий двір заповнений сотнями людей: у центрі розставлено столи з безплатними напоями та їстівним дріб'язком, мешканців тут майже немає — вони всередині намагаються впоратися з розгромленими квартирами, багато волонтерів, рятувальників, роззяв, репортерів.

Камери західних каналів сфокусовані на кутовий будинок, верхні поверхи якого являють собою завислу над землею воронку. Ці кадри ви і побачите.

Але і весь периметр будівель зруйнований зсередини.

Львів, ракетна атака, війна Fullscreen
Наслідки російського ракетного терору

Крізь гуркіт генераторів чути поодинокі удари молотків, люди поспішають закрити зяючі отвори, де раніше були рами, плівкою і фанерою. Двері теж понівечені й вирвані. Хто міг, покликав родичів, знайомих, витягли заощадження на чорний день і латають життя. У автомобілів, що стоять біля під'їздів, лобові стекла вдавлені, на деяких дах пішов хвилею. Ті, що припаркували ближче до вибуху — металобрухт.

А на дальньому зовнішньому боці працюють уцілілі магазини та кафе. Вулиця на сотні метрів перекрита і заставлена спеціальною технікою.

Вивернуті вікна та двері в ближніх висотках, особливо на трьох-чотирьох верхніх поверхах. Подекуди теж дзижчать інструменти — допомога від міста прийде не скоро і мешканці роблять, що можуть, самі.

Ці будинки — біля Стрийського парку, завидне для забудови місце. По сусідству зводили сучасні ефектні будівлі, будівництво триває, а вже готові потрапили під роздачу. Не все буде на фото.

Неподалік школа, в якій навчався мій онук, і будинок, де жила донька. Тут теж руйнування. Не знімаю нічого — не хочу їх у Берліні засмучувати. У кутовий будинок цієї вулиці, озираючись, входять мешканці, над ними, поверхом вище, жінка закриває чимось порожній прямокутник стіни. Таких дірок у будинку... та майже всі.

У парку відпочинку крутяться каруселі, верещать старі механізми атракціонів, черга за морозивом. На тенісних кортах юнаки проводять тренування. Над ними, я знаю, розмовляв уранці, господарі прибирають будинок від скла, що впало на трьох поверхах.

П'ятдесятиметровий флагшток сьогодні без державного прапора. Але прапор — буде.

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