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Думки Російсько-українська війна

Ракетна атака на Львів: росіяни використовують "Калібри", щоб накопичити Х-101/555

Чому росіяни змінили тактику ракетних ударів по Україні, зробивши наголос на "Калібрах"? На це питання відповідає військовий експерт Олександр Коваленко, згадуючи недавню ситуацію

Олександр Коваленко
Олександр Коваленко
Військовий експерт
eye 345
Калібр, ракети, вiйна
Фото: Вiкiпедiя | "Калібри" — це те, чого у росіян завжди вистачає
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Щодо ракетного удару у ніч на 6 липня. Другий тиждень поспіль російські окупанти застосовують КРМБ "Калібр" для завдання ударів по Україні. З 10 ракет було збито 7.

Примітно не лише те, що ракети маневрували, а й те, що метою був Львів, який вважається глибоким тилом.

Калібр, ракети, вiйна, Львiв Fullscreen
Сьогодні від "Калібрів" постраждав Львів

Але я все ж таки хочу звернути увагу на те, що Росія все частіше застосовує саме КРМБ "Калібр", при тому, що Х-101/555 востаннє застосовувалися 24 червня в кількості 40 одиниць. Раніше я зазначав, навпаки, малу присутність під час обстрілів "Калібрів", що говорило про накопичення боєкомплекту.

Накопичили та заповнюють паузу? Паузу вже в процесі накопичення БК Х-101/555? Можливо. Якщо брати до уваги виключно виробничий цикл Х-101/555, то з 24 червня міг бути накопичений БК на +/-20% ракет Х-101/555. Хоча, на відміну від КРМБ "Калібр", у Росії є запаси Х-101/555 з радянських та пострадянських часів, які потребують відновлення.

А тому, не виключено, що перехід на КРМБ "Калібр" — це вимушений, але все ж таки тимчасовий захід, щоб накопичити боєкомплект для відновлення періодичного застосування авіаційних ракет, зокрема й у комбінації разом з ними.

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