Ракетна атака на Львів: росіяни використовують "Калібри", щоб накопичити Х-101/555

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Щодо ракетного удару у ніч на 6 липня. Другий тиждень поспіль російські окупанти застосовують КРМБ "Калібр" для завдання ударів по Україні. З 10 ракет було збито 7.

Примітно не лише те, що ракети маневрували, а й те, що метою був Львів, який вважається глибоким тилом.

Сьогодні від "Калібрів" постраждав Львів

Але я все ж таки хочу звернути увагу на те, що Росія все частіше застосовує саме КРМБ "Калібр", при тому, що Х-101/555 востаннє застосовувалися 24 червня в кількості 40 одиниць. Раніше я зазначав, навпаки, малу присутність під час обстрілів "Калібрів", що говорило про накопичення боєкомплекту.

Накопичили та заповнюють паузу? Паузу вже в процесі накопичення БК Х-101/555? Можливо. Якщо брати до уваги виключно виробничий цикл Х-101/555, то з 24 червня міг бути накопичений БК на +/-20% ракет Х-101/555. Хоча, на відміну від КРМБ "Калібр", у Росії є запаси Х-101/555 з радянських та пострадянських часів, які потребують відновлення.

А тому, не виключено, що перехід на КРМБ "Калібр" — це вимушений, але все ж таки тимчасовий захід, щоб накопичити боєкомплект для відновлення періодичного застосування авіаційних ракет, зокрема й у комбінації разом з ними.

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