Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Мнения Российско-украинская война

Ракетная атака на Львов: россияне используют "Калибры", чтобы накопить Х-101/555

Почему россияне изменили тактику ракетных ударов по Украине, сделав упор на "Калибрах"? На этот вопрос отвечает военный эксперт Александр Коваленко, вспоминая недавнюю ситуацию

Александр Коваленко
Александр Коваленко
Военный эксперт
eye 435
Калибр, ракеты, война
Фото: Википедия | "Калибры" — это то, чего у россиян всегда хватает
Related video

Относительно ракетного удара в ночь на 6 июля. Вторую неделю подряд российские оккупанты применяют КРМБ "Калибр" для нанесения ударов по Украине. Из 10 ракет было сбито 7.

Примечательно не только то, что ракеты маневрировали, но и то, что целью был Львов, который считается глубоким тылом.

Калибр, ракеты, война, Львов Fullscreen
Сегодня от "Калибров" пострадал Львов

Но я все же хочу обратить внимание на то, что Россия все чаще применяет именно КРМБ "Калибр", при том, что Х-101/555 последний раз применялись 24 июня в количестве 40 единиц. Ранее я отмечал, наоборот, малое присутствие во время обстрелов "Калибров", что говорило о накоплении боекомплекта.

Накопили и заполняют паузу? Паузу уже в процессе накопления БК Х-101/555? Возможно. Если брать во внимание исключительно производственный цикл Х-101/555, то с 24 июня мог быть накоплен БК на +/- 20% ракет Х-101/555. Хотя, в отличие от КРМБ "Калибр", у России есть запасы Х-101/555 с советских и постсоветских времен, которые нуждаются в восстановлении.

А потому, не исключено, что переход на КРМБ "Калибр" — это вынужденная, но все же временная мера, чтобы накопить боекомплект для возобновления периодического применения авиационных ракет, в том числе и в комбинации вместе с ними.

Источник