Ракетная атака на Львов: россияне используют "Калибры", чтобы накопить Х-101/555

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Относительно ракетного удара в ночь на 6 июля. Вторую неделю подряд российские оккупанты применяют КРМБ "Калибр" для нанесения ударов по Украине. Из 10 ракет было сбито 7.

Примечательно не только то, что ракеты маневрировали, но и то, что целью был Львов, который считается глубоким тылом.

Сегодня от "Калибров" пострадал Львов

Но я все же хочу обратить внимание на то, что Россия все чаще применяет именно КРМБ "Калибр", при том, что Х-101/555 последний раз применялись 24 июня в количестве 40 единиц. Ранее я отмечал, наоборот, малое присутствие во время обстрелов "Калибров", что говорило о накоплении боекомплекта.

Накопили и заполняют паузу? Паузу уже в процессе накопления БК Х-101/555? Возможно. Если брать во внимание исключительно производственный цикл Х-101/555, то с 24 июня мог быть накоплен БК на +/- 20% ракет Х-101/555. Хотя, в отличие от КРМБ "Калибр", у России есть запасы Х-101/555 с советских и постсоветских времен, которые нуждаются в восстановлении.

А потому, не исключено, что переход на КРМБ "Калибр" — это вынужденная, но все же временная мера, чтобы накопить боекомплект для возобновления периодического применения авиационных ракет, в том числе и в комбинации вместе с ними.

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