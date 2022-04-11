"Все буде Україна". Якою буде нова країна, яка перемогла у війні?

"Чи дамо вперше і нарешті шанс самим українцям — чи будемо, як і раніше, покладатися виключно на західну допомогу, західне диктування і бенефіціарів цієї допомоги? Чи дозволимо знову, як у 2014, віддати владу старим "фахівцям", які вже навперебій пропонують свої послуги? Чи виженемо збанкрутілих управлінців?". Думка.

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Нечувана історична концентрація запитань і відповідей.

На півдні та сході України російські війська прагнутимуть закріпити та промалювати нову Новоросію.

Українці перегруповуватимуться, вводитимуть у бій резерви, реалізовуватимуть чисельну перевагу, знекровлюватимуть вороже угруповання від Херсона до Харкова та змушуватимуть його відповзати.

Чи залишимо ми наших живих, звільняючи місце, де було місто Маріуполь? — не знаю.

Багато кривавої, страшної роботи. Багато втрат.

Поруч із рухом лінії фронту пересуватимуться інші межі — уявні, але з менш важливі.

У головах західних політиків.

Чи опановують вони своїм (двадцяти-?, вісімдесяти-?, сторічним?) страхом перед східною ордою?

Чи раціоналізують цей страх у необхідному озброєнні України та нові межі можливого для України та для себе?

Чи утримуватимуть союзники українців від входження в "ДНР/ЛНР" та звільнення квазі-російських територій? Що ми вирішимо самі?

Чи будуть росіяни лізти на рожон та атакувати західні конвої і залізничну мережу, якою йдуть ешелони з озброєнням? Чи зірветься з котушок Путін?

Пропаганда росіян розбиватиме світову проукраїнську єдність закидами для звірства українських військових. Створенням анти-Буч у світовому інформаційному просторі.

І паралельно, начебто примарне: якою буде нова Україна, яка перемогла у війні?

Як відновлюватимемо країну з практично повністю зруйнованою економікою та інфраструктурою?

Як використовує Зеленський свій раптовий величезний авторитет?

Чи дамо вперше і нарешті шанс самим українцям — а вони вкотре будуть виснажені своїм подвигом — чи, як і раніше, покладатимемося виключно на західну допомогу, західне диктування і бенефіціарів цієї допомоги? Чи дозволимо знову, як у 2014, віддати владу старим "фахівцям", які вже навперебій пропонують свої послуги? Чи виженемо збанкрутілих управлінців?

Чи дозволимо відтворити довоєнні чвари та поділи?

Тобто чи будемо ми нарешті новою Україною чи архаїчною?

Те, що будемо Україною, — сумнівів уже немає.

Джерело.

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