В очікуванні варварів: на чиєму ми боці у протистоянні Русі та Золотої Орди

"І це можна змінити, як і все на світі можна змінити".

Вночі, час від часу, я помиляюся: вмикаючи якесь науково-популярне інтерв’ю як снодійне, я, навпаки, отримую заряд енергії, що змушує мозок працювати.

Вибрав інтерв’ю Лекса Фрідмана з Джеком Везерфордом (Jack Mclver Weatherford) — монголознавцем, чию книгу про Чингісхана я читав років 15–20 тому (думаю, вона стоїть десь на одній із полиць у мене за спиною). Це 4 з половиною години. "Чингісхан і Монгольська імперія"

І щось у моїй голові змінилося.

Зазначу, що ця голова, що стосується монголів і Чингісхана, була далеко не порожньою.

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Не хочу переказувати й довго пояснювати. Йдеться, найімовірніше, не про те, що я дізнався багато нового (хоча дещо нове все-таки дізнався), а про те, що в мене з’явилися якісь нові висновки.

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Наприклад.

Горезвісне протиставлення кочівників та осілого способу життя, яке в нашій традиції (релігійній та цивілізаційній) оцінюється на користь осілого способу життя. Осілий спосіб життя зазвичай шанується як найвищий щабель прогресу порівняно з кочівництвом. Який подарував нам весь сучасний світ.

Гадаю, тут не все так однозначно. Спосіб життя, менталітет, мораль кочових народів не тільки не є чимось прадавнім, відсталим, а, навпаки, можуть виявитися цілком конкурентоспроможними і навіть цінними, набагато ближчими та кориснішими для сучасного людства.

Я маю на увазі не лише мобільність у її поверхневому розумінні, а й етику, розуміння власності, "екологію" у найширшому сенсі.

Я почав по-іншому оцінювати зіткнення середньовічної європейської цивілізації з монголами. Зовсім не як зіткнення з варварами. Можливо, горезвісний "образ ворога" досі заважає побачити за пилом, який кіннота підняла над степом, альтернативну і, через століття, саме зараз необхідну нам цивілізаційну гілку.

Я загубився у сутичці Русі з Ордою. Я розумію, чому тутешні міста знищувалися. Я думаю, коли ми говоримо, що Росія є спадкоємицею Золотої Орди (ніби викриваючи її патологічну агресивність і неповагу до людської гідності), ми не усвідомлюємо, наскільки Росія НЕ успадкувала Орду, наскільки російські відхилення були їхніми (нашими?) власними.

І т.д. і т.п. Багато всього, занадто багато для переказу у Facebook.

Якщо у вас теж трапиться безсоння, ось вам їжа на 4,5 години. Вона вже рік чекає на вас.

Джерело.

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