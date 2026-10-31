В ожидании варваров: на чьей мы стороне в противостоянии Руси и Золотой Орды

"И это можно изменять, как все на свете можно изменять".

Ночами, время от времени, я ошибаюсь: включая какое-нибудь научно-популярное интервью в качестве снотворного, я, наоборот, получаю энергетик, заставляющий мозг работать.

Выбрал интервью Лекса Фридмана с Джеком Уэзерфордом (Jack Mclver Weatherford), монголоведом, книгу которого о Чингисхане я читал лет 15–20 назад (думаю, она стоит где-то на одной из полок у меня за спиной). Это 4 с половиной часа. "Чингисхан и Монгольская империя".

И что-то в моей голове сдвинулось.

Замечу, что эта голова в отношении монголов и Чингисхана была далеко не пуста.

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Не хочу пересказывать и долго объяснять. Речь, скорее, не о том, что я узнал много нового (хотя кое-что новое все-таки узнал), а о том, что со мной случились какие-то новые умозаключения.

Например.

Пресловутое противопоставление кочевников и оседлости, которое в нашей традиции (религиозной и цивилизационной) оценивается в пользу оседлости. Оседлость обычно почитается как высшая ступень прогресса по сравнению с кочеванием. Подарившая нам весь актуальный мир.

Думаю, здесь все не так однозначно. Способ жизни, ментальность, мораль кочевых народов не только не нечто дремучее, отсталое, а, напротив, могут оказаться совершенно конкурентоспособными и даже драгоценными, куда более близкими и полезными современному человечеству.

Я не только о мобильности, лежащей на поверхности, но и об этике, понимании собственности, "экологии" в самом широком смысле.

Я по-другому стал оценивать столкновение средневековой европейской цивилизации с монголами. Вовсе не как столкновение с варварами. Возможно, пресловутый "образ врага" до сих пор мешает увидеть за пылью, которую конница подняла над степью, альтернативную и, через столетия, прямо сейчас необходимую нам цивилизационную ветвь.

Я потерял сторону в столкновении Руси с Ордой. Я понимаю, почему здешние города уничтожались. Я думаю, когда мы говорим, что Россия является наследницей Золотой Орды (как бы разоблачая ее паталогическую агрессивность и неуважение человеческого достоинства), мы не отдаем себе отчета, в какой степени Россия НЕ наследовала Орде, в какой степени российские девиации были их (нашими?) собственными.

И т.д. и т.п. Много всего, слишком много для фейсбучного пересказа.

Если у вас тоже случится бессонница, вот вам пища на 4,5 часа. Она уже год лежит в ожидании вас.

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