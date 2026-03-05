Жесточайший завоеватель, самый успешный правитель: свет и тени Тимура Тамерлана

Потомок Чингисхана и полководец, возродивший славу монголов спустя века после упадка империи. Национальный герой Узбекистана. Основатель "Афин Центральной Азии" и родоначальник тамошней культуры. Он изменил ход истории Азии, Европы и, возможно, даже Америки, а также едва не взял Москву, в конце концов повлияв на дальнейшую судьбу Украины. Тимур Тамерлан — покровитель искусства и науки и одновременно один из самых кровавых завоевателей в истории человечества. Фокус разбирался в правде и мифах, которые окружают эту фигуру, и какое влияние его деяния имеют на нашу жизнь.

22 июня 1941 года советские археологи нашли могилу с надписью: "Кто нарушит мой покой, тот столкнется с кем-то еще хуже меня". Конечно археологов-атеистов не остановили эти проклятия и они решили таки войти. Между тем один австрийский художник решил напасть на их родину.

Советские археологи нашли в Самарканде могилу с надписью: "Кто нарушит мой покой, тот столкнется с кем-то еще хуже меня"

Эта интригующая историческая басня на самом деле освещает всю неоднозначность персоны Тимура о котором с одной стороны достаточно исторических источников, но с другой есть сомнения в их объективности и достоверности, ведь писались они его же придворными историками, которые обычно отчаянно хвалили своего лидера, ведь наказание за неповиновение было одним — смерть.

От травмированного юноши до лидера Центральной Азии

О ранних годах Тимура известно немного. Вероятно, он происходил из семьи одного из вождей небольших племен, проживавших на территории современного Узбекистана. Карьерный рост Тимур получил, приняв участие в междоусобицах местных вождей. Вероятно тогда или, по другим версиям, еще в детстве он был травмирован, из-за чего хромал всю свою жизнь. За что и получил прозвище "Хромой" (Ланк, а европейские современники перекрутили "Тимур Ланк" на "Тамерлан").

Портрет Тамерлана в молодые годы Фото: Вікіпедія

В середине ХІІІ века Центральную Азию покорили монголы. Чингисхан отдал эти земли своему сыну Чагатаю. Однако уже в XIV веке могущественное государство распалось и погрузилось в серию междоусобных войн, конец которым положил собственно Тимур.

Он умело балансировал между сторонами, часто рискуя жизнью. Наконец когда один из вождей Амир Хусейн утвердился у власти, наш герой стал его близким соратником и даже женился на сестре Хусейна. Этот поступок стал важным шагом в восхождении молодого Тимура на политическую вершину, ведь Ульджай Туркан была монголкой и считалась наследницей самого Чингисхана.

Родственные связи не слишком смущали Тимура и получив "билет" в местную элиту он быстро избавился от нового родственника и убил Хусейна в 1370 году. Тамерлан очень внимательно подошел к вопросу легитимизации своей власти. Он прекрасно понимал, что то, что базируется на силе — скоротечно. Рано или поздно снова найдется кто-то сильнее или ловчее его. Зато сила традиции дарит если не вечную власть, то достаточно длительную уверенность в завтрашнем дне.

В свое время Чингисхану Тимуджину удалось убедить всех в своей исключительности. Поэтому была заложена традиция, что право властвовать над народами могли иметь только его родственники — те, у кого течет благословенная кровь Тимуджина. Тимур таким не был — такими были его дети, но не он сам. Поэтому после убийства Хусейна Тамерлан созвал съезд эмиров (местных властителей, что-то вроде князей или герцогов в Европе), которые провозгласили его самого эмиром. А вот ханом он решил сделать одного из законно признанных потомков Чингисхана, то есть представителя рода Чингизидов. Сам же он вел свою родословную от древних вождей племен Чагатайской орды, что давало ему вполне законное право стать эмиром. Таким образом Тимур Тамерлан узурпировал в своих руках фактическую власть, номинально посадив на трон марионеточного правителя. Со временем он принял титул Гурхана, то есть зятя хана, но самим ханом (то есть полноправным правителем, аналогом титула "король" в Европе) он решил так и не становиться.

Объединив всю Центральную Азию под своей властью Тимур стал организовывать завоевательные походы на соседние государства Фото: Фокус

Тамерлан перенес столицу своего государства в Самарканд (до того небольшой город в Центральной Азии) и следующие десять лет воевал с Хорезмом, чтобы окончательно утвердиться у власти в регионе. Объединив всю Центральную Азию под своей властью Тимур стал организовывать завоевательные походы на соседние государства:

1381-1385 гг. — завоевание Хорасана (современный регион восточного Ирана)

1386-1387 гг. — вторжение в Персию. Именно тогда Тамерлан впервые приказал построить минарет из черепов побежденных.

1398-1399 гг. — разграбление Дели. Древняя столица оправлялась после этого более века, пока ее снова не разрушил потомок Тимура Бабур.

1400-1401 гг. — захват Леванта (Сирия) и Багдада. Депортация ремесленников, ученых и художников из этих регионов в Самарканд.

1402 г. — разгром армии Османов неподалеку от современной Анкары.

Поразительный ум без жалости и сострадания

Тимур Тамерлан отличался невероятной тщательностью в подготовке к походам. Он чрезвычайно ценил разведку и пытался выведать максимум информации о своем будущем противнике, после чего просчитывал все до деталей. Он говорил, что "отважный воин одолеет десять врагов, а мудрый — сотню". Тамерлан всегда нападал только на тех врагов, в победе над которыми он был уверен на все 100%. Поэтому с тех пор, как завладел Самаркандом этот полководец не проиграл ни одной битвы.

Он использовал монгольскую тактику маневренной войны с широким применением конных лучников. Так во время Ангорского разгрома турок в 1402 году Тимур заманил войска султана Баязида на нужную ему локацию, делая вид отступления, а тогда лучники войск Тамерлана расстреляли турок. Султан Баязид попал в плен, где Тимур подвергал его всяческим унижениям, которых султан в конце концов не выдержал и умер через год.

Развитие собственной столицы за счет разрушенных чужих городов

Тамерлан уделял значительное внимание и ресурсы развитию науки и искусства. Он приглашал в Самарканд лучших архитекторов, художников, поэтов и других творческих людей. Он строил медресе и мечети, которые становились центрами культуры, образования и науки. Часто художников, ремесленников и ученых Тамерлан приводил в свою столицу силой, депортировав их из завоеванных стран, которые находились выше по уровню развития, чем его Родина. Тимур сделал из Самарканда жемчужину Центральной Азии. Европейские путешественники, которые видели этот город на пике развития называли его "Центральноазиатскими Афинами". Расстроил Тамерлан и свой родной город Кеш (современный Шахрисабз — Зеленый город). Деятели искусства отвечали могущественному властителю взаимностью, посвящая ему свои произведения. О нем написаны многочисленные биографические труды, художники рисовали его картины, а поэты писали стихи. Конечно же его изображали настоящим идеалом — сильным и мужественным воином, мудрым и справедливым правителем.

О Тимуре Тамерлане написаны многочисленные биографические труды, художники рисовали его картины, а поэты писали стихи.

Соседи же были о Тамерлане другого мнения. До нас дошли многочисленные сведения о его военных преступлениях даже по меркам тех кровавых времен. По легенде когда он взял Багдад, то приказал каждому воину принести минимум по две отрубленные головы местных жителей, если же кто-то не выполнит его приказ, то тот лишится собственной головы. Тимур запугивал осажденные города тем, что возводил перед ними минареты из отрубленных голов или черепов погибших воинов (его врагов). Он использовал тактику Чингисхана — тем городам, которые сдавались он даровал свою милость, те же города, которые сопротивлялись — подвергал жестоким экзекуциям вплоть до полного вырезания или депортации местного населения. А поскольку для штурма городов он использовал новинки тогдашней военной техники, то шансов устоять у него было немного.

Его гнев пережили города Исфахан, Дамаск, Алеппо, Багдад и Дели. До его прихода они были жемчужинами Востока. После — остались лишь руины. Они восстановились через десятки, а то и сотни лет.

При штурме Дели Тамерлан впервые встретился с боевыми слонами, которые в те времена были своеобразным аналогом тяжелых танков. Однако опытный военачальник не растерялся и приказал нагрузить верблюдов из собственного обоза дровами и другими обжигающими материалами, а после этого приказал все это поджечь и направить на слонов. Напуганные верблюды чем душ бежали в направлении слонов, передав свой ужас им. Боевые слоны запаниковали и растоптали собственных воинов. После этого Тамерлан их забрал к себе в Самарканд где использовал как тягловую силу.

В годы правления Тамерлана через Центральную Азию вновь стал проходить Шелковый путь. Фото: Вікіпедія

Властелин Самарканда стягивал все что мог в свою столицу. Когда он взял город Смирну, принадлежавший крестоносцам, то забрал оттуда и императорские ворота. После этого напуганный Византийский император признал верховенство Тамерлана.

Несмотря на свою жестокость и ужас, который он вселял в соседей, Тамерлан проявил себя как мудрый и справедливый правитель. На своих землях он установил качественные законы и способствовал развитию ремесел и торговли. В годы его правления через Центральную Азию снова стал проходить Шелковый путь.

Тамерлан и Украина

Повлиял своими походами Тимур и на судьбу Украины. Он вмешался в междоусобную борьбу между кланами Золотой Орды. Сначала он поддерживал хана Тохтамыша, который заручившись милостью такого могущественного сюзерена в 1382 году сжег непокорную Москву. Однако уже через десятилетие он восстал против могущественного властителя Центральной Азии. Ожидаемо Тимур разгромил своего врага в битве на реке Терек в 1395 году. Далее Тамерлан намеревался пойти на Москву, но, к сожалению, отказался от своей цели: не дойдя до нее несколько десятков километров, он вернулся обратно в Центральную Азию, отобрав у Тохтамыша земли к востоку от Волги.

Эти действия Тамерлана оказали значительное влияние на дальнейшую историю региона. Он фактически разрушил Золотую Орду, которая распалась на несколько мелких государств, среди которых затем выделилось и Московское княжество. Также дружественные Тимуру ордынцы разгромили в 1399 году в битве на реке Ворскла Витовта, который был благосклонен к украинским землям и даже сделал город Луцк одной из своих резиденций. Это поражение косвенно повлияло на дальнейший вектор развития литовско-русско-польских взаимоотношений, что более чем через полтора века закончилось поглощением украинских земель Польшей.

Неоднозначно оценивают наследие Тамерлана и арабские и персидские историки. Отдавая должное его таланту как полководца и государственного деятеля, они все же отмечают вред, который он нанес арабской и персидской цивилизации, разрушив крупнейшие города и депортировав оттуда самых талантливых людей.

Его действия существенно притормозили развитие Ближнего Востока, что дало возможность вырваться вперед Европе. Его разгром войска Османов под Ангорой отсрочил на несколько десятков лет завоевание турками Византии и Балканского полуострова. Другой вопрос, что эти страны не смогли воспользоваться этим настоящим подарком судьбы. А так бы нас могла ждать совсем другая история Европы.

Зато своим подарком судьбы воспользовалась Москва, которая в конце концов отобрала у уничтоженного турками Константинополя статус преемника Римской империи.

Захоронение Тамерлана в Самарканде Фото: Вікіпедія Мавзолей Тамерлана в Самарканде Фото: Вікіпедія

Жизнь и политико-историческое наследие Тимура Тамерлана — это яркое свидетельство роли личности в истории. Так же как в свое время Александр Македонский или Чингисхан он появился ниоткуда и неожиданно. Его приход невозможно было спрогнозировать и он не диктовался никакими объективными военно-политическими или социально-экономическими обстоятельствами. Он появился чисто на свободном месте и изменил ход истории. Тимур как и упомянутые его предшественники не смог оставить по-настоящему длительного государственного наследия — его государство, построенное на насилии, очень быстро распалось. Но геополитические тектонические сдвиги, которые он возможно и бессознательно запустил, изменили ход человеческой истории, которая уже никогда не была такой, какой была до прихода великого завоевателя.