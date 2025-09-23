У него за спиной стояла Роксолана: каким был султан Сулейман Великолепный, определявший лицо Европы XVI века

505 лет назад десятым падишахом Османской империи стал 25-летний Сулейман. Эра его владычества считается "золотым веком" Османской империи. В Украине его знают как мужа легендарной Гюррем-султан или Роксоланы. На родине же этого выдающегося правителя почитают за его законы, вклад в культуру и, чего скрывать — его завоевания. Он правил более полувека и справедливо считается одним из величайших властителей Турции — что, как и Украина, находится на границе Европы и Азии. Фокус собрал самые интересные факты о Сулеймане Великолепном — Законодателе и исследовал важнейшие моменты его правления.

15-летний губернатор Феодосии, внук султана Баязида

Сулейман родился в Трабзоне — городе, где санджак-беем (губернатором) был его отец Селим Явуз, сын действующего на тот момент султана Баязида. Юность будущего султана была достаточно насыщенной и даже бурной Он еще при живом деде в 15 лет стал санджак-беем Кафы (современная Феодосия), возглавив османские владения в Крыму. Но это не единственное, что будет связывать Сулеймана с Украиной. В 1512 году он присоединился к перевороту и помог отцу свергнуть своего деда. Эти травмы внутренних вражды династии будут преследовать его до конца жизни.

Сулейман не имел братьев, поэтому после смерти отца (22 сентября 1520 года) он без проблем взошел на престол. Правда, само путешествие от Манисы, где он был санджак-беем на момент смерти отца, до Стамбула заняло восемь дней.

Султан Сулейман I Великолепный, которого сами турки называли Кануни, то есть "законодатель", правил Османской империей в XVI веке, на который и пришелся ее расцвет Фото: Getty Images Султан Сулейман I Великолепный, которого сами турки называли Кануни, то есть "законодатель", правил Османской империей в XVI веке, на который и пришелся ее расцвет Фото: Getty Images В сериале "Великолепный век" султана Сулеймана сыграл Халит Эргенч Фото: Вікіпедія

Законы, развитие и, конечно, походы Великого Турка

Сулейман Великолепный (кстати, такое прозвище ему дали европейцы уже в XVIII веке, а современники говорили на него: Великий Турок) прославился своими завоеваниями. Он возглавил 13 военных походов (больше всех султанов), уничтожив Венгрию, которая тогда была крупным европейским государством, покорив Месопотамию и восток Малой Азии. При его правлении Османская империя простиралась от Дуная до Индийского океана (к империи был присоединен Йемен). При его правлении флот империи превратил Средиземное море в "озеро" Османов, а также взял под контроль Красное море. Границы Великой Порты простирались от Гибралтара до Персидского залива.

Однако Сулейман отличился не только грандиозными расширениями границ своего государства, но и качественными изменениями внутри страны. Он упорядочил все законы, изданные его девятью предшественниками, в единый свод — кодифицировал их. Собственно, за что его сами турки величают законодателем (Кануни). Сам падишах (Османские властители величали себе разными титулами, обозначавшими верховную власть в разных регионах) следил за тем, чтобы его законы были не только на бумаге, а четко выполнялись, не позволяя их никому нарушать. Исключения султан не делал даже для себя. Отметим: впоследствии именно законодательная деятельность удостоила Сулеймана чести получить персональный барельеф в здании Конгресса США.

Барельеф султана Сулеймана в Конгрессе США Фото: origins.osu.edu

Сулейман уделял значительное внимание образованию и культуре. Он провел школьную реформу, разделив школы (медресе) на гуманитарные и технические. Великий Турок пытался окончательно превратить древнюю столицу Римской империи Константинополь в турецкий мусульманский город Стамбул (на момент вступления Сулеймана на престол от взятия турками Константинополя прошло лишь несколько десятилетий). Для такого качественного преобразования было недостаточно просто заменить кресты на полумесяцы на тысячелетних церквях. Сулейман строил мечети, был покровителем архитекторов и способствовал строительству культурных сооружений и развитию инфраструктуры города, в частности строил мосты и водопроводы.

Султан Сулейман Великолепный во дворце Топкапи Фото: Getty Images

Султан Сулейман с детства увлекался ювелирным делом, которому его научил греческий мастер при дворе его отца в Трабзоне. Когда же он взошел на трон, приказал высадить в своем дворце огромный сад. Особенно он любил выращивать тюльпаны. Эту привычку за ним повторяли его чиновники, поэтому довольно быстро эти цветы распространились по Стамбулу. Считается, что именно Сулейману эти цветы обязаны своей популярностью в Европе.

Также Сулейман Великолепный любил писать стихи. Он публиковал их под псевдонимом Мухибби — сейчас известно о 2779 газелях (лирических стихов) его авторства. Султан устраивал литературные вечера и научные диспуты и щедро вознаграждал участников.

Защитник религии, друг пирата Барбароссы

Проявляя великодушие, он решил отпустить в Египет халифа аль-Мутаваккила аль-Аллаха — религиозного лидера мусульман-суннитов, вместо этого стал продвигать идею о единстве светской и духовной власти, конечно, в лице правителя Османов. Совместив духовную и светскую власти, падишах Османов, с одной стороны, обозначил претензию на лидерство в исламском мире, а с другой — обострил отношения с Ираном, где исповедовали другое направление ислама — шиизм. В целом Сулейман считал религию источником своей легитимности, поэтому жестоко расправлялся как с мусульманскими сектами, так и с атеистами. При этом жизнь христиан и представителей других религий в годы его правления была относительно сносной.

Султан Сулейман отличался оригинальными кадровыми решениями. Так он назначил на высший пост в государстве своего друга детства: обращенного в ислам грека Ибрагима Паргалы. Этим он сломал систему управления империей, которая базировалась на родовом праве знати. Это вызвало восстания, которые были жестоко подавлены. С тех пор государством управляли назначенные чиновники, часто набираемые из отнятых у порабощенных народов детей, которые с малого возраста воспитывались в фанатичной преданности династии Османов и ее империи.

Османский флот в Индийском океане в XVI веке Фото: Вікіпедія

Капуданом (главнокомандующим) флота Сулейман назначил Хизира Реиса (в Европе его называли Барбаросса — "рыжебородый) — самого известного пирата Средиземного моря. Таким образом воплотив в жизнь древнюю мудрость: "Не можешь преодолеть — возглавь".

Скелеты в шкафу султана Сулеймана

Но за этим внешним блеском падишаха скрывались глубокие проблемы в его личной жизни. У султана было две хасеки (наложницы, родившие ему сыновей-наследников). Еще во времена, когда он был шехзаде (принцем крови), Махидевран родила ему сына Мустафу. Но став падишахом, молодой Сулейман безгранично влюбился в рыжеволосую красавицу из Украины — Гюрем (Роксолану).

Точное имя и происхождение хасеки четырех шехзаде неизвестны. В украинской литературной традиции считается, что это была Анастасия Лисовская — дочь православного священника из Рогатина. Городок, который тогда входил в состав королевства Польского, разграбили татары и продали юную девушку в султанский дворец. Путь от наложницы к обладательнице сердца одного из самых могущественных властителей мира поразил все континенты, где властвовала Османская империя (а это, кроме Европы, была Азия и Африка).

"Роксолана, жена Сулеймана" неизвестный автор, Венеция XVIII века Фото: Вікіпедія

Гюррем стала не просто любимой наложницей Османского падишаха — она стала его законной женой. До Сулеймана падишахи не утруждали себя супружескими обязанностями, сосредоточившись на продолжении рода. Но и этого амбициозной украинке было мало — она стала настоящей филантропкой, основав многочисленные фонды (вакфы), которые строили мечети, содержали медресе и помогали бедным. Анастасия Лисовская — Гюррем стала весомой политической фигурой в патриархальном обществе Великой Порты.

Наличие детей от обеих жен, претендующих на абсолютную власть в деспотичной по государственному устройству империи — это сюжет, который и придумать было нелегко, но он разворачивался в реальности жизни десятого падишаха Османской империи. Придворные интриги изобиловали буйным цветом (все же смотрели "Великолепный век"?) и завершились сначала казнью друга детства султана великого визиря Ибрагима паши, а затем и сына опальной жены — Мустафы.

Однако самой Гюррем дорого обошлась эта победа. Вскоре после казни основного конкурента сыновей умер и ее самый младший ребенок — шехзаде Джихангир, который был очень привязан к Мустафе. Он не пережил "тоски по брату".

Украшение Стамбула — мечеть Сулеймание, построенная по приказу Сулеймана Великолепного. Здесь похоронены Сулейман и Роксолана Фото: Getty Images

Сама Хюррем не надолго пережила Мустафу и умерла от болезни. После этого началась ожесточенная борьба за власть уже между ее сыновьями. В Османском государстве действовал жестокий закон, который установил завоеватель Константинополя султан Мехмед Фатих. Он сам убил своего брата по отцу, который был еще младенцем, и ввел закон, позволяющий сделать то же всем последующим падишахам. Так Великая Порта избежала междоусобиц между членами династии, от которых страдала Европа и которые в свое время погубили, например, Русь. Однако этот ужасный закон обрек саму династию Османов на борьбу за трон между сыновьями султанов не на жизнь, а на смерть.

В конце концов шехзаде Баязид вместе со своими детьми был казнен по приказу Сулеймана. Так на склоне лет в течение менее десяти лет своего правления Сулейман Великолепный казнил двух сыновей и нескольких внуков.

Трагедия блестящего императора

Последние пятнадцать лет своей жизни султан Сулейман страдал тяжелой неизлечимой болезнью, вероятно, подагрой. Скорее всего, обусловленная этим его пассивность в государственной жизни и спровоцировала детей султана на выступления против отца. Также современники сплетничали, будто Гюррем воспользовалась этим состоянием мужа и подсадила уже престарелого и больного султана на опиум, который тогда использовали как универсальное лекарство и обезболивающее. После ее смерти Сулейман наоборот совсем отказался от алкоголя (и запретил его пить своим подданным), отказался от любого веселья и даже драгоценной посуды.

Последние годы больной султан мало появлялся на публике и много времени проводил в загородной резиденции в Эдирне. Государство он оставил в интригах своих родственников и чиновников, для которых власть, учитывая их фанатичное воспитание, стала единственной целью в жизни. Большинство высших должностных лиц, женившись на дочерях, сестрах и внучках султана, фактически стали частью династии, что вывело дворцовые интриги на самый высокий уровень. При таких обстоятельствах в самом центре политической жизни страны оказалась дочь падишаха Михримах, которая больше всего проводила времени с больным отцом.

Важно

Императрица турок. Как Роксолана и другие украинские жены султанов управляли Османской империей

Михримах и ее мать Гюррем впоследствии назвали основательницами "женского султаната" — стиля правления, который доминировал в государстве Османов все последующие века. Его суть заключалась в том, что пока трон занимали мужчины, государством заправляла женская часть династии. Такой себе турецкий вариант формулы "царствует, но не правит".

Умер Сулейман Великолепный как подобает воину — в военном походе. Его последний, тринадцатый поход состоялся туда же, куда и первый — на венгерские земли. Интересный факт — имперские чиновники настолько боялись дестабилизации, которую могла вызвать смерть падишаха, большинство подданных которого всю свою жизнь прожили с одним правителем, что решили скрыть его уход до завершения похода. Его тело мумифицировали и похоронили под троном, а перед войском делали вид, что падишах продолжает управлять делами из своего шатра. Его сына Селима пригласили в Белград — самый большой город империи из тех, что был близким к дислокации войска, и только через сорок два дня, когда преемник престола прибыл на место, было объявлено о смерти Великого Турка.

Тело султана Сулеймана доставлено в Белград Фото: Вікіпедія Похороны султана Сулеймана Фото: Вікіпедія

Султан Сулейман Великолепный Законодатель, десятый падишах Османской империи оставил весомый след в истории своего государства. Его 46-летнее правление — это пик могущества империи, которая прекратила свое существование в результате Первой мировой войны, переформатировавшись в Турцию в 1923 году. Там до сих пор считают этот период Величественным веком и многие не прочь "повторить". В то время Великая Порта была одной из самых могущественных держав мира, которая существенно влияла на судьбу Европы, Азии и Африки. Стамбул был настоящим тогдашним мегаполисом, куда стекались представители разных народов и образ жизни в Османской империи был примером для подражания.

Французский король Франциск I никогда не встречался с Сулейманом, но они создали в 1530-х годах франко-османский союз Осада Сигетвара, Иоганн Петер Крафт, 1825 год Барбаросса Хайреддин-паша разгромил Священную лигу под командованием Андреа Дории в битве при Превезе в 1538 году Осада Мальты в 1565 году: прибытие турецкого флота, художник Маттео Перес д'Алеччо

Султан Сулейман и Украина

Вся деятельность султана Сулеймана Великолепного имела прямое отношение к Украине. Кроме того, что он был мужем Роксоланы, значительная часть территории современной Украины входила в состав самой империи и подконтрольных ей стран. Крымское ханство и Молдова были вассалами этого правителя. Азовское и Черное моря были внутренними акваториями империи.

Сам Сулейман непосредственно как санджак-бей в детстве управлял крымскими владениями империи. Также турецкие крепости стояли у устьев рек Днепр, Южный Буг, Днестр и Дунай, контролируя торговлю этими путями. Именно Сулейман Великолепный позволил ногайским ордам заселиться на Буджак (территория между Днестром и Дунаем — современный юг Одесской области), что во многом повлияло на историю этого украинского края на последующие века.

Сулейман с юности управлял владениями Османской империи в Крыму Фото: Getty Images

Стихи о власти, тоске и любви

Султан Сулейман писал поэзии под псевдонимом Мухибби и сочинил это стихотворение для Гюррем-султан:

Трон моей одинокой ниши, мое богатство, моя любовь, мой лунный свет.

Мой самый искренний друг, мой доверенный человек, мое существование, мой султан, моя единственная и неповторимая любовь.

Самая прекрасная среди прекрасных…

Моя весна, моя любовь с веселым лицом, мой день, моя любимая, улыбающийся листочек…

Мои растения, моя сладкая, моя роза, единственная, кто не огорчает меня в этой комнате…

Мой Стамбул, мой караман, земля моей Анатолии,

мой Бадахшан, мой Багдад и Хорасан.

Моя женщина с прекрасными волосами, моя любовь с покатым лбом, моя любовь с глазами, полными страданий.

Я всегда буду петь тебе хвалу.

Я, возлюбленный измученного сердца, Мухибби с глазами, полными слез, я счастлив.

"Роксолана и султан", Антон Хикель, 1780 Фото: Вікіпедія

А это — самое известное стихотворение Сулеймана Великолепного:

Люди считают богатство и власть высшей судьбой,

Но в этом мире чары здоровья — лучшее состояние.

То, что люди называют суверенитетом, является мирской борьбой и постоянной войной;

Поклонение Богу — это наивысший трон, самое счастливое из всех состояний.