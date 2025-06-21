Великий князь на болотах. Кто такой Иван Калита, который стал основателем Московского государства

В Украине каждому известна шутка о том, что когда Киев уже был столицей могущественного государства, на месте Москвы еще "жабы квакали". Но как маленькому провинциальному поселению удалось стать центром агрессивной и, без сомнения, могущественной империи? Фокус исследовал сюжет взлета Москвы над другими княжествами северо-восточной Руси и личность "некоронованного царя" Ивана Калиты.

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Был князь — стал царь. Даже цезарь

После взятия турками Константинополя Великий князь Московский Иван III женился на племяннице последнего византийского императора Софии Палеолог и, на радостях, провозгласил себя царем, то есть цезарем. Иван Третий построил московский Кремль, принял свод юридических норм — Судебник и сделал гербом России двуглавого орла. Однако фундамент возвеличивания Москвы был заложен за полтора века до того — это сделал тезка Ивана Третьего, представитель второго поколения московских князей, которого звали Иван Калита.

Великий князь Московский Иван III называл себя царем, то есть цесарем. Фото: Вікіпедія Иван Калита был Великим князем — но русские националисты его именуют первым царем Москвы Фото: Вікіпедія

Князья Залесья и беженцы от Орды. Кому выдавался ханский ярлык

В середине XIII века нашествие монголо-татар разрушило древнее Киевское государство. Сама столица Руси — Киев — была захвачена и разрушена монголами. Это ознаменовало конец древнерусского государства. Однако западная часть некогда могущественной Руси смогла сохранить государственность и даже относительную независимость от Орды — которая впоследствии получила наименование Золотой и на следующие два века стала ключевой силой в Восточной Европе.

Юго-восточные земли Руси стали зависимыми от Золотой Оды. Монголы, которые были кочевниками, предпочли остаться в привычной им степи, а правление над завоеванной в основном лесистой территорией передали местным правителям. Для этого предоставляли разрешение на правление — ярлык.

Получение ханского ярлыка было специальной процедурой. Претендент должен был отправиться в столицу монгольского государства город Сарай, который располагался на Волге (говорили — "поехать в Орду"), где происходили различные ритуалы, которые, вероятно, сопровождались унижениями претендента, который был вынужден демонстрировать свою преданность и покорность монгольскому правителю.

Понятно, что получатели ярлыка предпочитали, чтобы о невыгодных для них особенностях процедуры не узнавала широкая общественность, поэтому информация о получении ярлыка довольно противоречива — и узнаем мы о ней или от конкурентов претендента, или от самих монголов, которые хотели унизить своих данников и утвердить за их счет свое эго. Доподлинно известно, что часто монгольские ханы брали в заложники детей тех, кому предоставили ярлыки на правление.

Так или иначе, ордынцы предоставили ярлыки на правление действующим князьям, таким образом сделав их "губернаторами" в собственных владениях. При этом монголы иногда нападали на покоренные земли, забирая в неволю местных жителей. Обычно это делали представители среднего и мелкого звена монголов — темники и баскаки. Такой уж у них был образ жизни.

Баскаки собирают дань Фото: Вікіпедія

Спасаясь от набегов, население покоренных земель перебиралось подальше в леса — так центр Черниговского княжества переместился на север в Брянск, а многие монахи из киевских монастырей отправились на запад, в Галицко-Волынское княжество, и основали там новые монастыри, которые стали значительными религиозными центрами — Почаевскую и Зарваницкую лавры.

Территорию на северо-востоке Руси издавна называли Залесьем, ведь она находилась далеко за лесами в "диких землях". Теперь в Залесье предпочитали переехать те, кто еще так недавно радовался своему близкому расположению к одному из центров средневековой европейской цивилизации.

Почаевская лавра. Современный вид Фото: Вікіпедія

Киевская митрополия покидает Киев, однако от Киева не отрекается

Со временем Владимирскому князю Андрею II Городецкому удалось добиться получения ярлыка на сбор дани с других княжеств Залесья. Он именовал себя Великим князем (так до монгольского нашествия себя именовали киевские князья — это был титул, который подразумевал право на управление всей Русью, а не только своим удельным княжеством). А в 1299 году Андрей Городецкий добился переноса резиденции митрополита из Киева (который находился рядом со степью, поэтому был легкодоступным для монгольских грабительских набегов) в свою столицу — Владимир на Клязьме.

В те времена социальной основой общества была церковь. Она была неким объединяющим механизмом между князем, который княжил именно по воле Бога, знатью и другими общественными слоями. Поэтому церковь придавала власти князя легитимность. С середины XI века вся христианская церковь Руси была объединена в единую Киевскую митрополию. То есть это была единая четко организованная иерархическая структура, управляемая митрополитом, резиденция которого располагалась в Киеве. Митрополит признавал над собой духовную власть Константинопольского патриарха, однако она была лишь символической. Фактически вся власть над церковью и общественными сферами, которые входили в ее ведение (то, что сейчас называется социальной сферой — образование, медицина, культура) была в руках у митрополита.

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С распадом Руси на отдельные княжества в середине XII века Киевская митрополия сохранила свою структуру и была реальным фактором, интегрировавшим все удельные княжества между собой. А Киев, где располагался митрополит, был не просто "древней столицей" — а вполне реальным центром Церкви и, соответственно, и "социальной сферы" удельных русских княжеств.

Митрополит оставался в Киеве еще почти шестьдесят лет после взятия столицы монголами (1240 год), а назначал его (формально — подавал на утверждение патриарху) князь Галицко-Волынский.

Взятие Киева монголами в 1240 году Фото: Вікіпедія

То есть Владимирский князь был назначенным оккупантами сборщиком дани, а духовным, сакральным лидером разделенных русских земель был Галицко-Волынский князь, который занимался Киевской митрополией. Смещая резиденцию митрополита, Андрей II надеялся взять себе этот статус. Однако даже после переезда митрополит оставил за собой титул Киевского, таким образом указав, что его пребывание во Владимире — это чисто технический вопрос.

Москва интригует и избавляется от конкурентов

Возможно, со временем князь Андрей добился бы изменения статуса кво, однако его смерть в 1304 году вызвала дальнейшие междоусобицы за право именоваться Великим князем Владимирским.

Основными претендентами стали князья Михаил из Твери и Юрий Данилович — внук Александра Невского, правивший в Москве. Следующие два десятилетия прошли в интригах: князья доносили друг на друга в Орду и одновременно пытались всячески угодить ордынскому властителю. Хан Тохта сначала поддержал Михаила, однако тот не смог взять Кремль.

В 1313 году новым ханом Орды стал Узбек, который отдал свою сестру Кончаку замуж за князя Юрия. Она умерла при странных обстоятельствах после того, как попала в плен в Твери. Юрий сумел убедить хана Узбека, что в смерти его сестры виноват князь Михаил, которого вызвали в Орду и казнили (есть и версия, что его убили в ордынской тюрьме люди Юрия). Так или иначе, Юрий получил столь желанный ярлык на сбор дани по всей Руси, а затем и титул Великого князя Владимирского. В Москву он отправил править своего младшего брата Ивана, который внимательно наблюдал за всеми перипетиями и делал надлежащие выводы.

Хан Узбек проверяет князей на преданность. Власть — это покорность

Молодой князь Иван (князем московским он стал не ранее 1322 года, точно правил с 1325 года) стал распускать слухи, что его бабушка по материнской линии была дочерью самого хана Батыя, внука Чингисхана и основателя Золотой Орды. Историки так и не смогли вывести родословную Иван по матери, однако наиболее вероятной версией считают, что она происходит из Галицко-Волынского княжества.

Иван Калита хорошо понял, что вся власть базируется на:

Благосклонности ордынского хана, за которым стоит сила Церкви, на которой базируется авторитет и легитимность княжеской власти Экономике. Благосостояние людей обеспечивает благосклонность населения.

Когда Киевский митрополит Петр был обвинен в ереси, он своими показаниями перед представителем Патриарха сумел добиться оправдания митрополита.

Иван Калита создавал надлежащие условия для экономического развития Москвы, которая стояла на перекрестке торговых путей. А также он скупал земли в соседних княжествах. За свое умение правильно использовать денежные ресурсы, которое сейчас бы назвали финансовой грамотностью Иван удостоился прозвища Калита (так тогда называли сумки, где носили золотые монеты, то есть сейчас бы его назвали Иван Кошелек).

Его же брат Юрий, получив ярлык, решил "прокрутить" собранную дань через Новгородские торговые структуры (Новгород тогда был республикой, основным доходом которой была торговля северными морями). Сын Михаила Тверского Дмитрий донес эту информацию хану Узбеку, который вызвал Юрия в Орду, чтобы разобраться в ситуации.

Золотая Орда во времена правления хана Узбека Фото: Вікіпедія

Не дожидаясь решения хана, Дмитрий сам убил Юрия, отомстив за отца и обрекая себя на гибель. Хан не стерпел произвола и казнил Дмитрия. Однако, к удивлению всех последующим, Великим князем Владимирским Узбек назначил не представителя вражеского лагеря, а брата Дмитрия Александра. Основной ярлык вернулся в Тверь.

У восточных народов в системе власти имеется привычка проверки на верность своих подданных — когда властелин сознательно причиняет вред подчиненному, наблюдая за его реакцией. Деспоты требуют от своих подданных слепой и полной преданности, иногда даже доходит до приказа убить собственных родственников. Так произошло и с конкурирующими за ханскую милость князьями.

Хан Узбек обделил своего верного подданного князя Ивана, которого знал лично (Иван посещал Орду вместе с братом), зато к наделенному ханской милостью Александру Узбек отправил своего двоюродного брата Чолхана с отрядом татар. Монгольский властитель потребовал, чтобы Тверской князь смиренно наблюдал, как монголы грабят его город.

Точно не известно, как реагировал на это Александр, однако тверичане восстали против произвола прибывших монголов и даже убили самого Чолхана. Иван же принял решение правителя правильно — он смирился и сосредоточился на развитии собственного княжества, в частности поспособствовал переезду в Москву Киевского митрополита. Вот так за четверть века митрополит дважды сменил свою фактическую резиденцию, продолжая сохранять "юридическую регистрацию" в Киеве.

Свой против своих. Иван Калита — верный слуга хана Узбека

Когда в 1327 году вспыхнуло восстание в Твери, Иван Калита, не колеблясь, поддержал хана. Он возглавил карательный отряд Золотой Орды и жестоко расправился с населением столицы своих конкурентов.

Когда Иван Калита отбыл в Орду отчитаться о расправе, все произошло без сюрпризов ему достался титул Великого князя Владимирского. Правда, в соправлении вместе с суздальским князем Александром. Полноценный ярлык Калита получил только в 1331 году.

Иван Калита Фото: Вікіпедія

Князю Александру Тверскому, который переезжал из города в город, скрываясь от преследований монгольского наместника, Иван Калита организовал настоящую травлю. Когда Александра избрали своим князем жители Пскова, Калита добился от митрополита отлучения от Церкви самого князя и всех псковчан и двинулся на город с войском, которое собрал из всех других княжеств Залесья — Калита действовал от имени хана Узбека, поэтому никто не решался ему перечить.

При таких обстоятельствах ни одно княжество Залесья не решалось предоставить убежище опальному монарху, поэтому в конце концов Александр Тверской нашел приют в Литовской Руси, которая только начала набирать силу. Этим он окончательно разорвал связь с ханом и, казалось бы, лишил Калиту конкуренции.

Однако уже в 1334 году он вернулся в Псков, чтобы передать эту землю "под руку" Великого князя Литовского. Калита не смог снова собрать все княжества Залесья: в коалицию отказался вступить Новгород, который, как и Псков, был республикой и вполне ожидаемо был бы рад избавиться от монголо-татарского ига с помощью Литвы.

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Однако здесь Ивану Калите повезло, ведь Александр почему-то решил замириться с ханом (с чего он взял, что Узбек простит ему измену?) и даже отправил в Орду своего сына для переговоров. Хан заверил, что совершит справедливый суд над князьями и вызвал Ивана и Александра к себе. На суде ожидаемо виновным в измене был признан Александр Тверской, поэтому его казнили вместе с сыном. Так было окончательно покончено с основным конкурентом Москвы в борьбе за власть в Залесье.

Безопасность ценой рабской покорности. Москва на подъеме

Иван Калита исправно и регулярно платил хану всю дань, которую обещал. Ошибок брата Иван не повторял. Тех, кто платил несвоевременно или недостаточно, жестоко наказывал. Так произошло с Ростовским княжеством, которое после нескольких неурожаев не смогло вовремя собрать всю дань. Тогда московский правитель приказал жестоко разграбить княжество и отдать в рабство монголам часть его жителей.

Своей рабской верностью и покорностью хану Калита обезопасил от татарских нападений Москву. Он продемонстрировал, что его люди справляются со сбором дани не хуже темников и баскаков, поэтому хан запретил своим подданным вмешиваться в этот налаженный князем процесс ограбления русских земель.

Московский Кремль при князе Иване Калите (начало XIV в.). Художник Аполлинарий Васнецов Фото: Вікіпедія

Обеспечив десятилетия, свободные от набегов татар на Москву, Калита создал условия для заселения своего княжества купцами и ремесленниками из других княжеств Залесья. В годы его правления в Москве начали возводиться каменные храмы — признак культурного подъема.

Калита расставлял в покоренных княжествах своих ставленников, но в последние годы таки проиграл борьбу за Новгород, где добивался избрания своего ставленника князем.

Некоронованный царь на болотах

Иван Калита был представителем второго поколения московских князей. Первым был его отец Даниил, а потом еще правил его брат Юрий.

Герб Московского княжества Фото: Вікіпедія

Личная печать Ивана Калиты Фото: Вікіпедія

Иван Калита сделал Московское княжество фактическим центром Великого княжества Владимирского, то есть Залеской Руси. Он стал первым Великим князем, оставаясь князем Московским. Он переместил митрополита Киевского в Москву. И добился, чтобы его сын унаследовал титул. А со временем все забыли, что князь "Владимирский", а митрополит "Киевский". То есть процессы, которые со временем сделали Москву центром заложил Иван Калита, а завершил Грозный (стал царем) и Годунов (добился признания патриархата).

Русские националисты его именуют первым царем Москвы или некоронованным царем. На самом деле он скорее был верным карателем монгольского властителя хана Узбека, чем полноценным сувереном. А к титулу легитимного царя — то есть полностью независимого властителя, никому не подчиняющегося даже символически — московские властители еще прокладывали долгий путь в течение следующих нескольких веков (первым короновался и официально принял царский титул Иван Грозный спустя 200 лет).

Первый кирпич "Третьего Рима"

Перед смертью в 1340 году Иван Калита добился от хана наследования за своим сыном Симеоном титула Великого князя Владимирского, соответственно и ярлыка на сбор дани с Залесских княжеств. Таким образом он добился за своей династией наследственного права на великокняжеский престол, что в конце концов и способствовало выходу Московского княжества в лидеры.

Иван Калита на фреске в Архангельском соборе Московского Кремля, 1652-1666. Справа — сын Калиты Семен Гордый

Через более чем сто лет Москва провозгласила себя Третьим Римом и центром новой Руси, который должен "собрать назад в одно государство все русские земли". Под этим лозунгом московское государство существовало следующие четыре века, завершив этот процесс оккупацией Галичины — уже перед своей гибелью в годы Первой мировой войны.

Изменение хода истории и новые порядки. На чем держится власть в России

Иван Калита фактически стал основателем Московского государства. Своими действиями он развернул ход истории. Ведь до того центром Залесья был Владимир, а самым богатым княжеством было Новгородское. Объединение этих княжеств в одно государство вовсе не было логичным историческим процессом, как его изображают российские историки, тем более объединение под предводительством именно Москвы, которая до Калиты была одним из многих маленьких подвластных Орде княжеств.

Иван Калита установил тип власти, который закрепился в России на последующие века Фото: Коллаж: Фокус

Способствуя возвеличиванию родного княжества, Калита установил тип власти, который закрепился в России на следующие шесть веков. Ее основой стала безусловная преданность своему сюзерену. Московских господ тамошнее общество воспринимало как назначенных "сверху". Именно так оно и было, ведь власть местных князей да и сам подъем Московского княжества полностью базировался на силе монгольских ханов.

Если бы земли Залесья объединились вокруг Новгорода, что казалось вполне логичным по состоянию на середину XIV века, то это было бы совсем другое государство по менталитету населения. Однако при поддержке Орды сложилось по-другому. И за века жестоких расправ у жителей будущей России укоренилась мысль, что власть дается сверху за смирение и верную службу, а единственным источником власти является грубая сила. Успешным становится тот, кто верно служит своему властелину. И последующие века правители Московии этот постулат в менталитете своих подданных только закрепляли.