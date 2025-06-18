Мода на безразличие и эгоизм: как политика превратилась в отстойник человечества

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Людей объединяют не котировки акций и не цены на нефть.

Люди соболезнуют, сопереживают, помогают, вступаются друг за друга без оглядки на рыночные стратегии. Жертвуют собой. Порой в чужих драках, чужих войнах. Просто потому, что считают это правильным. Главным.

Стало модным не просто игнорировать общечеловеческое. Стало модным подавать свое безразличие к беде другого, принципиальное неразличение добра и зла как признак государственного мышления и великого ума.

Думаю — наоборот.

Те, кто сейчас через губу объясняют вам, что в мире существует только право сильного или хладнокровно вещают на фоне заблюренных иностранных смертей о том, что национальные интересы превыше всего, выглядят жалко. Выглядят, как самые последние в очереди из польских ультрапатриотов, высыпающих украинское зерно, и фицоорбанов, густо покрывающих патриотическим лаком простые уголовные преступления. Это очередь не на вершину пирамиды, не в рай, и не в ад, и последние в ней никогда не станут первыми. Очередь идейных и безыдейных эгоистов в отстойник даже не человечества — животного мира.

Несправедливость в том, что когда им самим будет плохо — им таки помогут, протянут руку помощи. Может, израильскую, может, украинскую, может, американскую, может, японскую.

Не сопровождая это экономически выгодными разговорами о национальных интересах.

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