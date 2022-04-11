"Все будет Украина". Какой будет новая, победившая в войне страна?
"Дадим ли впервые и наконец шанс самим украинцам – или будем по-прежнему полагаться исключительно на западную помощь, западную диктовку и бенефициаров этой помощи? Позволим ли опять, как в 2014, отдать власть старым "специалистам", уже наперебой предлагающим свои услуги? Прогоним ли обанкротившихся управленцев?". Мнение.
Мы . Мы из Украины
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Приблизительно понятно, что будет происходить в ближайшее время.
Неслыханная историческая концентрация вопросов и ответов.
На юге и востоке Украины российские войска будут стремиться закрепить и прорисовать новую Новороссию.
Украинцы будут перегруппировываться, вводить в бой резервы, реализовывать численное превосходство, обескровливать вражескую группировку от Херсона до Харькова и заставлять ее отползать.
Застанем ли мы наших живых, освобождая место, где был город Мариуполь? – не знаю.
Много кровавой, страшной работы. Много потерь.
Одновременно с движением линии фронта будут передвигаться другие границы – воображаемые, но не менее важные.
В головах западных политиков.
Овладеют ли они своим (двадцати- ?, восьмидесяти- ?, столетним?) страхом перед восточной ордой?
Рационализируют ли этот страх в необходимое довооружение Украины и новые пределы возможного для Украины и для себя?
Будут ли союзники удерживать украинцев от вхождения в "ДНР/ЛНР" и освобождения квази-российских территорий? Что решим мы сами?
Будут ли россияне лезть на рожон и атаковать западные конвои и железнодорожную сеть, по которой идут эшелоны с вооружением? Сорвется ли с катушек Путин?
Пропаганда россиян будет разбивать мировое проукраинское единство вбросами про зверства украинских военных. Созданием анти-Буч в мировом информационном пространстве.
И параллельно, вроде призрачное: какова будет новая, победившая в войне Украина?
Как будем восстанавливать страну с практически полностью разрушенной экономикой и инфраструктурой?
Как использует Зеленский свой внезапный громадный авторитет?
Дадим ли впервые и наконец шанс самим украинцам – а они в очередной раз будут истощены своим подвигом – или будем по-прежнему полагаться исключительно на западную помощь, западную диктовку и бенефициаров этой помощи? Позволим ли опять, как в 2014, отдать власть старым "специалистам", уже наперебой предлагающим свои услуги? Прогоним ли обанкротившихся управленцев?
Позволим ли воспроизвести довоенные распри и разделения?
Т.е. будем ли мы наконец новой Украиной или архаичной?
То, что будем Украиной — сомнений уже нет.Важно