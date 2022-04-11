"Все будет Украина". Какой будет новая, победившая в войне страна?

"Дадим ли впервые и наконец шанс самим украинцам – или будем по-прежнему полагаться исключительно на западную помощь, западную диктовку и бенефициаров этой помощи? Позволим ли опять, как в 2014, отдать власть старым "специалистам", уже наперебой предлагающим свои услуги? Прогоним ли обанкротившихся управленцев?". Мнение.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Приблизительно понятно, что будет происходить в ближайшее время.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Неслыханная историческая концентрация вопросов и ответов.

На юге и востоке Украины российские войска будут стремиться закрепить и прорисовать новую Новороссию.

Украинцы будут перегруппировываться, вводить в бой резервы, реализовывать численное превосходство, обескровливать вражескую группировку от Херсона до Харькова и заставлять ее отползать.

Застанем ли мы наших живых, освобождая место, где был город Мариуполь? – не знаю.

Много кровавой, страшной работы. Много потерь.

Одновременно с движением линии фронта будут передвигаться другие границы – воображаемые, но не менее важные.

В головах западных политиков.

Овладеют ли они своим (двадцати- ?, восьмидесяти- ?, столетним?) страхом перед восточной ордой?

Рационализируют ли этот страх в необходимое довооружение Украины и новые пределы возможного для Украины и для себя?

Будут ли союзники удерживать украинцев от вхождения в "ДНР/ЛНР" и освобождения квази-российских территорий? Что решим мы сами?

Будут ли россияне лезть на рожон и атаковать западные конвои и железнодорожную сеть, по которой идут эшелоны с вооружением? Сорвется ли с катушек Путин?

Пропаганда россиян будет разбивать мировое проукраинское единство вбросами про зверства украинских военных. Созданием анти-Буч в мировом информационном пространстве.

И параллельно, вроде призрачное: какова будет новая, победившая в войне Украина?

Как будем восстанавливать страну с практически полностью разрушенной экономикой и инфраструктурой?

Как использует Зеленский свой внезапный громадный авторитет?

Дадим ли впервые и наконец шанс самим украинцам – а они в очередной раз будут истощены своим подвигом – или будем по-прежнему полагаться исключительно на западную помощь, западную диктовку и бенефициаров этой помощи? Позволим ли опять, как в 2014, отдать власть старым "специалистам", уже наперебой предлагающим свои услуги? Прогоним ли обанкротившихся управленцев?

Позволим ли воспроизвести довоенные распри и разделения?

Т.е. будем ли мы наконец новой Украиной или архаичной?

То, что будем Украиной — сомнений уже нет.

Источник.

Важно