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Мнения Военный мятеж Пригожина

Пригожин как поп Гапон. Почему субботний мятеж похож на начало российской революции

При всей внешней несхожести, пригожинский мятеж во многом напоминает российскую революцию 1905 года. Блогер Сергей Иванов-Малявин находит девять параллелей между этими двумя событиями.

Сергей Иванов-Малявин
Сергей Иванов-Малявин
Бизнесмен, блогер
eye 350
пригожин, гапон, мятеж, революция
Пригожин, как и Гапон, декларировал высокие патриотические цели
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Задумался над исторической аналогией вчерашней субботы и воскресенья, Кровавого, 9 января 1905.

Побубню-посравниваю себе под нос.

1. На фоне войны и из-за войны.

Идет война, проигрываемая (там — с Японией, здесь — с Украиной).

Огромные ножницы между государственной пропагандой и реальностью.

2. Дойти и открыть глаза.

Идея акции — добиться справедливости, добиться от Главного (царя, президента) непосредственного вмешательства.

В эту прореху между враньем и бедствием помещаются оба похода.

Тогда: просили всеобщей амнистии и земского собора.

Вчера: отстранения высшего военного командования.

Тогда: шли в столице, к царскому дворцу,

Вчера: ехали от передовой — к столице.

3. Лидер — агент.

Поход возглавляет двурушник, агент властей (Гапон — департамента полиции, Пригожин — вплотную связан с Кремлем и ФСБ).

4. Мирно.

Поход декларируется как мирная законопослушная акция, в обоих случаях (ясно, что поход пригожинских отрядов с оружием и тяжелой бронетехникой не может быть таким по определению).

5. Паника власти.

Деятельность спецслужб плохо координируется с действиями центральной власти, которая максимально испугана происходящим и реагирует предельно жестко.

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Момент пригожинского мятежа
Фото: Telegram

6. Столкновение.

Тогда. В кровавое воскресенье шествие подошло к противостоящим войскам вплотную. Где-то инициатива атаки была за толпой, где-то — за военными. Сотни жертв.

Вчера. Пригожин прекращает поход за 200 км от Москвы. К этому моменту сбиты несколько воздушных целей. На блок-постах правительственные войска (единичные случаи) открывали огонь на поражение по гражданским.

В ходе акций общество скорее симпатизирует шествиям, чем царю (президенту). Что в тогдашнем Питере, что во вчерашнем Ростове.

8. Главарям сходит с рук.

После провала акции лидеры (и Гапон, и Пригожин) уходят безнаказанными.

9. Триггер.

Тогда. Если до Кровавого воскресенья общество в целом лояльно власти, то после стремительно радикализируется, протест становится массовым. Политизация. Начало революции и реформ сверху, как реакции на революцию.

Сегодня. Последствия вчерашней "немного кровавой" субботы еще предстоит увидеть.

Кстати, о нейминге. В российских пабликах мелькнуло определение "День говна". Подходит.

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