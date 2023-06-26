Пригожин как поп Гапон. Почему субботний мятеж похож на начало российской революции
При всей внешней несхожести, пригожинский мятеж во многом напоминает российскую революцию 1905 года. Блогер Сергей Иванов-Малявин находит девять параллелей между этими двумя событиями.
Задумался над исторической аналогией вчерашней субботы и воскресенья, Кровавого, 9 января 1905.
Побубню-посравниваю себе под нос.
1. На фоне войны и из-за войны.
Идет война, проигрываемая (там — с Японией, здесь — с Украиной).
Огромные ножницы между государственной пропагандой и реальностью.
2. Дойти и открыть глаза.
Идея акции — добиться справедливости, добиться от Главного (царя, президента) непосредственного вмешательства.
В эту прореху между враньем и бедствием помещаются оба похода.
Тогда: просили всеобщей амнистии и земского собора.
Вчера: отстранения высшего военного командования.
Тогда: шли в столице, к царскому дворцу,
Вчера: ехали от передовой — к столице.
3. Лидер — агент.
Поход возглавляет двурушник, агент властей (Гапон — департамента полиции, Пригожин — вплотную связан с Кремлем и ФСБ).
4. Мирно.
Поход декларируется как мирная законопослушная акция, в обоих случаях (ясно, что поход пригожинских отрядов с оружием и тяжелой бронетехникой не может быть таким по определению).
5. Паника власти.
Деятельность спецслужб плохо координируется с действиями центральной власти, которая максимально испугана происходящим и реагирует предельно жестко.
6. Столкновение.
Тогда. В кровавое воскресенье шествие подошло к противостоящим войскам вплотную. Где-то инициатива атаки была за толпой, где-то — за военными. Сотни жертв.
Вчера. Пригожин прекращает поход за 200 км от Москвы. К этому моменту сбиты несколько воздушных целей. На блок-постах правительственные войска (единичные случаи) открывали огонь на поражение по гражданским.
В ходе акций общество скорее симпатизирует шествиям, чем царю (президенту). Что в тогдашнем Питере, что во вчерашнем Ростове.
8. Главарям сходит с рук.
После провала акции лидеры (и Гапон, и Пригожин) уходят безнаказанными.
9. Триггер.
Тогда. Если до Кровавого воскресенья общество в целом лояльно власти, то после стремительно радикализируется, протест становится массовым. Политизация. Начало революции и реформ сверху, как реакции на революцию.
Сегодня. Последствия вчерашней "немного кровавой" субботы еще предстоит увидеть.
Кстати, о нейминге. В российских пабликах мелькнуло определение "День говна". Подходит.Важно