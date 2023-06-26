Пригожин выиграл, потому что выжил. Как глава ЧВК "Вагнер" пошел ва-банк против Путина и что это ему дало

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Кто действительно стал бенефициаром "мятежа", так это Пригожин.

Главная цель, которая и была изначальной для Пригожина — получить гарантии безопасности. То, что Шойгу и Герасимов его рано или поздно уберут, было понятно давно уже всем.

Подрыв Татарского в Питере многие расценивали именно как "привет" Пригожину.

Он пошел ва-банк. Застал всех врасплох. То, что это был договорняк, все-таки верится с трудом.

Слишком высокие репутационные издержки для Путина. 6 сбитых вертолетов, самолет, погибшие пилоты — элита Армии, рвы и бронетехника под Москвой и в Москве, захваченный штаб и целый город-миллионник головорезами вне закона, прогулка с ветерком на Москву с системами ПВО….

И все это на глазах всего мира в онлайн режиме!

Сегодняшние заголовки мировых СМИ все кричат об одном — об унижении Путина.

Пригожин выиграл день. Или неделю. Или месяц

Пригожин поставил Путина перед выбором: плохим и очень плохим. Штурм Москвы, бомбардировки Ростова , еще больше уничтоженной техники, необходимость оголять тылы на фронте во время наступления ВСУ, тысячи жертв среди солдат с боевым опытом. Или же гарантии безопасности одному Пригожину.

Для зэка — главное выжить. Сегодня. Еще день. Еще неделю. Рано или поздно и до него дотянутся. Такое не прощают.

Но сейчас он будет жить. Почетный уход на пенсию. Зэки оценят.

Остальных расформируют по частям и постепенно "утилизируют" небольшими группами на фронте.

Естественно, Путин обязательно отыграется внутри России и сейчас начнется процесс "закручивания гаек".

Но если пошли на мировую с Пригожиным, должен тогда кто-то ответить за то, что произошло?

Интересно будет наблюдать сейчас за перестановками. "Чистки" неизбежны. Повод — лучше не придумаешь.

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