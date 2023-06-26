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Дело рук Патрушева: как ФСБ подставила Путина и почему не довела мятеж Пригожина до конца

ФСБ вырастила ЧВК 'Вагнер', ее инструментом выступал и Евгений Пригожин. Именно поэтому за провалившимся бунтом журналист Орест Сохар без колебаний видит режиссуру секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева

Орест Сохар
Орест Сохар
Журналист
eye 457
патрушев, фсб, кремль
Фото: РИА Новости | Уши Патрушева явно виднеются за мятежом Пригожина
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Ключевой ошибкой мира было думать, что главарь наемников — это самостоятельный игрок, который самостоятельно решил побороть гидру коррупции и сатанизма: мы пропустили в этой "гойде" длиннющие уши секретаря Совбеза Николая Патрушева.

За прогулкой "Вагнеров" по просторам "матушки" стоял Патрушев и подконтрольная ему ФСБ. Их задачей было, по меньшей мере, взять под контроль армию.

Пригожин производил впечатление "взрослого босяка". Но мы забыли, что международный терроризм и наемничество — это экспортный товар спецслужб... особенно, если [африканские] жертвы богаты бриллиантами, золотом и другими дарами подземного мира.

"Вагнер" месяцами готовился к "контрнаступлению" на Москву, аккумулировал боеприпасы, топливо, "пилил" стратегию проникновения в столицу. Контрразведка ФСБ месяцами "не замечала" этих приготовлений, удерживая самого Пригожина в золотом коконе безопасности, оберегая даже от кривого взгляда, не говоря уже о каком-то покушении.

Прокси-воин ФСБ Пригожин без устали обкладывал руководство МО, не упоминая ФСБ.

Ну и крайний аргумент: "прокси-воин света" в 100 км от Москвы, в один момент сдулся по звонку, послушно упаковавшись в машину и отправившись в ссылку: в ближайшее время ему придется бороться за укрепление демократии в очередной африканской стране или что-то подобное тому. Мог бы настоящий лидер 25-тысячного контингента вот так вот сойти на нет, боясь пролить кровь? Лидер — нет, а вот "солдат ФСБ" — да.

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Как послушный солдат ФСБ, Пригожин "слился" в нужный момент

В течение предыдущих суток наемники наступали не на Москву, а на перепуганное сознание фюрера. Похоже, частичный трансфер власти состоялся.

Когда все приспешники фюрера скрылись на своих бизнес-джетах, на хозяйстве в Москве остался один Патрушев, который устроил красивый трюк над президентом: он публично наплевал на путинские стоны о недопустимости переговоров с террористами: "внутренняя стабильность" оказалась важнее "предрассудков" бункерного. Тем временем все, что смогла путинская армия, это криво-косо уничтожать нефтехранилища, мосты, взрывать гражданских.

"Шах Пригожиным" ФСБ устроило, скорее всего, из-за недовольства стратегией войны Шойгу-Герасимова (реально — Путина): их так затянуло в туннель пост-совкового ядерного мышления, что они игнорируют неэффективность этого инструмента. Речь идет о теории масштабного ущерба, под которую попадают и техногенные катастрофы, как подрыв Каховской ГЭС. Тогда как ФСБ-шная часть путинской верхушки стремится к скорейшему завершению войны и возвращению к типичному мирному коррупционному существованию.

Патрушев не устроил Путину "мат Пригожиным", потому что пришлось бы попотеть над захватом власти в стране. В свое время мятеж Керенского обошелся Российской империи потерей трона и приходом к власти большевиков. ФСБ учит историю: в случае захвата Москвы сценарий развала мордора был вполне реальным. Поэтому бункерный до сих пор — вожак оркостана, а за дальнейшим транзитом власти следует наблюдать по назначениям. Не исключено, что министром обороны станет, например, Алексей Дюмин, бывший охранник фюрера, губернатор одной из областей, человек Патрушева, в свое время фигурировавший среди наследников фюрера. Для баланса начальником ГШ станет какой-нибудь традиционный вояка, например, алкаш Суровикин — дружаня Пригожина.

Патрушев давно славился вставленными ножами в спину фюреру. Это он развел целый инкубатор известных "политологов" и телеграмм-каналов, которые искренне и вдохновенно издевались над хозяином Кремля. Говорят, что именно Патрушев является создателем о "смертельно больном Путине". Похоже, этот креативный секретарь Совбеза теперь и дотянулся до власти в Московии. Следим за назначениями. Если написанное здесь подтвердится, то и преемника бункерному будет высиживать в своем инкубаторе ФСБ.

Шойгу и Герасимов — это отдельная история. Поговаривают, им теперь отвечать за все грехи бункерного.

Поживем — увидим, следим за изменениями.

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