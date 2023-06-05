Конь по имени Пригожин. Как куратора ЧВК "Вагнер" вводят в российскую политику

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Эпопея с г-ном Пригожиным все больше походит на историю с введением коня в сенат.

Осуществляется "приучение" к Пригожину, идет поиск тем, на которых он сможет политически паразитировать.

Из штрихов. "Независимая газета" ежемесячно продуцирует рейтинг 100 наиболее влиятельных политиков России. В этом рейтинге Пригожин возник в декабре 2022 г. на 84 месте. Потом его немного покидало, и теперь он на 88. В этот виртуальный "сенат" его уже ввели.

К данному рейтингу можно относиться скептически, особенно с учетом того, что на 4-5-м месте по влиянию там значится алкогном Медведев.

Тем не менее, не так много публичных площадок может невозбранно ранжировать лучших людей города. Значит, это кому-нибудь нужно.

Относительно тем – тестируются разные варианты.

Будучи небедным человеком, Пригожин атакует элиту-мажоров, играет на классовой ненависти, но при этом голосит о святости частной собственности.

В последних излияниях он помянул наследие г-на Жириновского, суть: инвективы в адрес предателей России, внутренних врагов.

Но самая яркая и потенциально плодотворная фраза – вот эта (в контексте перепалки с кадыровцами):

"В России повелось так, что национальные меньшинства могут высказываться в адрес русских. А русские – они не могут безнаказанно высказываться в адрес национальных меньшинств".

Ну, и тезис о готовности защищать Белгородскую область без разрешения.

Бренд "Вагнера" дает Пригожину первоначальный политический капитал Фото: Из открытых источников

Играя на тонких струнах души русских националистов, Пригожин отметился в нише, где сейчас нет явного лидера. Рогозин сдулся (даже из упомянутой "сотни влиятельных" выпал, хотя по итогам 2022 года значится на 60 месте). Стрелков со своим рассерженным балаганом откровенно вышел в тираж. А после ликвидации в тюрьме "Тесака" и низовой уровень де-факто бесхозный. Обнимашки с половинкой Прилепина где-то в эту же копилочку.

Специалисты могут поспорить, к какой из форм нацизма это франкенштейн ближе сейчас. Но я бы не спешил, ибо явно идет устаканивание ширмы из "идей".

Классовая вражда с подачи мультимиллионера, русский нацизм из уст сомнительно русского с элементами прямого действия – это нормальный контролируемый продукт для мирного времени. Но в период смуты возможны сюрпризы.

Так или иначе, признаки форматирования политической полянки на лицо.

Бункерный дед против своего злого "мини я".

Цивилизованный технократ Мишустин против отморозка.

Понятный истеблишменту Патрушев-джуниор против "грабь награбленное".

Окультуренный силовик Дюмин (в упомянутом рейтинге за 5 месяцев подрос с 91 места до 67) против беспредельщика.

Вариант на все случаи жизни.

Сейчас задача этого коня – смыться из Бахмута до того, как начнется движение на фронте. Чтобы в ходе гастролей по РФ подчеркивать: "при мне такого не было! Шаайгу! Герасимов!".

Это далеко не полная картина сценарного спектра по поводу власти в РФ. Так или иначе вопрос обеспечения легитимного верховного руководства будет набирать актуальность. Думаю, какую-то картину мы увидим к октябрю.

После летней активности на фронте и региональных выборов в РФ будет видно, сможет ли бункерный дед со своим окружением себя продлить без эксцессов. Либо им придется менять концепцию.

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