В ожидании голода: почему разговоры о нехватке продуктов в Украине - выдумка или спекулляция

Наращивание российских ударов по гражданской инфраструктуре в Украине и судоходству создает проблемы, это факт. Их нельзя недооценивать, но и сваливать в одну кучу не стоит.

При всех тяготах войны на подконтрольной украинскому правительству территории будет произведено/выращено продовольствия примерно на 80+ млн человек. При текущем населении порядка 25 млн.

Т.е., никакого "голода" не будет, это чушь. Что может быть — это временные сбои в логистике.

В Харькове и области (где могу судить) каких-то провалов с обеспечением не заметил. Максимально красноречивый пример лично наблюдал в Киеве: в супермаркетах пустует часть прилавков с овощами и фруктами, при этом снаружи этих супермаркетов по периметру стоят лотки малого бизнеса, на которых есть все, от "борщевого набора" до экзотических фруктов и ягод. Т.е., явное отличие в механизме поставок. А это значит — все наладят.

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Крупы, макароны, консервы — в наличии. По молочке — ситуативное отсутствие некоторых брендов, которые пополняются в мерцающем режиме (сегодня — нет, завтра приехала фура — и все есть). Бизнес гарантированно перестроится. Может быть дороже, но будет.

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На какое время украинцам нужно запастись продуктами: министр назвал срок

Так что стоит подойти рационально: прикиньте свое потребление, с психиатрической целью сделайте резерв (на неделю, на две — кому как спокойнее/по карману), только обновляйте его, чтоб он не сгнил и не просрочился.

Учитывая людоедский подход России, имеет смысл держать запас прочности по лекарствам. Но также — без фанатизма.

Что касается макропроблем (блокада торговли, выбивание налогоплательщиков) — тут ситуация непростая, но есть очевидная логика. Премьер уже анонсировал де-факто заморозку всех расходов, кроме социалки. Т.е., о развитии и мерах поддержки стоит временно забыть. А вот обеспечить социалку — это прямой интерес в том числе Европы. Потому что боязнь сложной зимы в условиях ухудшения материального положения — это гарантированная волна беженцев.

Я не берусь оценивать меры, способные поддержать экономическую стойкость (уже есть целый ряд заявлений от отраслевых ассоциаций с конкретными предложениями, я не понимаю, как их совместить), но пока базовый параметр неизменен: Европе на порядок дешевле и безопаснее поддерживать Украину, чем цепляться к каким-то формальным моментам, создавая риск обрушения.

Так что здесь будет очень много политики, особенно — с учетом избирательного цикла. Уже наглядно проявилось, как ряд украинских телеграм-каналов и СМИ (!) паразитировали на теме "голода".

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