На какое время украинцам нужно запастись продуктами: министр назвал срок

Министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий заявил, что украинцам следует иметь запас продуктов примерно на неделю. В то же время, по его словам, нет необходимости запасаться продуктами на месяц.

Об этом он сообщил на брифинге, передает корреспондент "Суспильного".

Высоцкий отметил, что во время войны возможны различные форс-мажорные обстоятельства, поэтому стоит иметь минимальный запас продуктов. В то же время универсального перечня или набора продуктов для всех семей не существует.

"Стоит ли держать его дольше месяца? Ну, для этого нет оснований. А вот на неделю — нужно", — сказал Высоцкий.

Что касается долгосрочных запасов, министр отметил, что их можно создавать из-за возможных перебоев с поставками товаров со складов в магазины. В то же время, по его словам, рано или поздно продукты всё равно появляются на полках.

Відео дня

Атаки РФ по складам в Украине — что известно

Ранее Тарас Высоцкий рассказывал о потерях складской инфраструктуры и объяснял, почему, несмотря на нанесённый ущерб, системного дефицита продуктов не ожидается. По его словам, Россия целенаправленно наносит удары по складам и логистике, связанным с хранением и поставками продовольствия. В некоторых случаях потери современных складских мощностей достигают 90%.

Высоцкий также отмечал, что ответственность за потери должна распределяться между участниками продовольственной цепочки.

Напомним, что в Украине уже несколько недель подряд горят продовольственные склады. Из-за этого компании теряют не только товары, но и оборотные средства.

Кроме того, Тарас Высоцкий заявил, что из-за атак РФ на складскую инфраструктуру в Украине меняется логистика поставок продуктов. По его словам, дополнительные расходы на топливо и оплату труда водителей могут увеличить себестоимость и конечную цену продукции примерно на 2,5%.

В то же время министр подчеркнул, что производство основных продуктов в Украине превышает внутреннее потребление, поэтому долгосрочного дефицита продовольствия не ожидается. Производителям и поставщикам приходится перестраивать логистику в соответствии с новыми условиями.