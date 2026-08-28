Склады горят один за другим: какие товары могут исчезнуть из магазинов и подорожать

Уничтожение складов означает потерю товаров и оборотных средств. Что будет с ассортиментом, поставками и ценами?

Российские атаки на логистическую инфраструктуру украинского бизнеса в августе — сокрушительные и систематические. Под ударами оказались распределительные центры и склады крупных ритейлеров и производителей. Среди компаний, сообщивших о повреждении или уничтожении объектов, в частности, "Розетка", "Фора", Comfy, "Дом Игрушек", Roshen, "КОЛО", "Аврора", Readeat/Book.ua и "Эпицентр".

Последствия уже выходят далеко за рамки материального ущерба. Бизнес теряет товары, оборудование и оборотные средства, а отдельные компании предупреждают о возможных задержках поставок.

Экономист Алексей Кущ объясняет, что удары по логистике особенно опасны для Украины из-за структуры её экономики.

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"Если у нас 70–75 % приходится на сектор услуг и торговли, то, соответственно, любые удары по инфраструктуре этого сектора — а инфраструктура этого сектора включает логистику, склады и торговые центры — будут иметь существенное влияние на экономику", — отметил он в комментарии для "Новости.LIVE".

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По его словам, именно торговля и сфера услуг обеспечивают значительную часть налоговых поступлений, занятости и валового внутреннего продукта.

"Фактически, если удары по этому сектору будут усиливаться, это означает, что выпадет огромный сегмент экономики. Потому что люди не будут ходить в торговые центры, в магазинах станет меньше продуктов, соответственно выручка уменьшится, уменьшатся налоги, сократятся рабочие места и так далее. И снизится валовой внутренний продукт", — отметил Кущ.

Нападение на склады "Rozetka" Фото: Владислав Чечеткин

Какие логистические объекты уже пострадали и что было утрачено

Rozetka — убытки оценили в 70 млн долларов

Одной из первых крупных компаний, понесших значительные потери в августе, стала "Розетка". 5 августа в результате российской атаки был уничтожен крупный распределительный центр компании.

Соучредительница Rozetka Ирина Чечоткина сообщила, что прямые убытки компании оцениваются примерно в 70 млн долларов.

27 августа российская атака вновь нанесла ущерб логистической инфраструктуре Rozetka. На момент публикации компания не назвала окончательную сумму убытков от этого удара.

"Фора" — третий удар за август

Логистическая инфраструктура сети "Фора" подвергалась нападениям несколько раз в течение месяца.

20 августа компания сообщила о повреждении распределительного склада в селе Мартусовка. По предварительным оценкам, убытки в виде утраченного товара и оборудования тогда оценивались в более чем 100 млн грн.

После очередной атаки 27 августа в "Форе" заявили, что пострадал уже новый склад, который начали использовать лишь 23 августа.

По словам пресс-службы компании, главное — все сотрудники остались живы, пострадавших нет.

В то же время в компании отметили, что убытки от первого обстрела 5 августа превысили 1,1 млрд грн.

Comfy: дрон попал в распределительный центр

27 августа под удар попал распределительный центр сети Comfy в Киевской области.

Генеральный директор компании Геннадий Вербиленко заявил, что российский беспилотник целенаправленно поразил распределительный центр.

"Все сотрудники целы и невредимы — заранее подготовленные укрытия защитили команду. Работаем в усиленном режиме, чтобы обеспечить работу магазинов", — сказал Вербиленко.

После атаки компания Comfy также сообщила о выделении 4,5 млн грн на нужды ВСУ.

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"Дом игрушек": уничтожен ключевой центр

Кроме того, 27 августа был уничтожен ключевой распределительный центр сети "Дом игрушек".

Генеральный директор компании Мария Назаренко рассказала, что на складе хранилась значительная часть товара.

"В нём хранилась значительная часть товара… Самое главное — наши люди не пострадали. Во время воздушной тревоги команда находилась в укрытии", — отметила она.

Компания лишилась не просто складского помещения, а одного из ключевых элементов собственной системы поставок.

"Рошен" потеряла склад с кондитерской продукцией

В результате той же атаки был уничтожен склад кондитерской продукции Roshen в селе Чубинское Киевской области.

"Нынешняя атака также привела к значительным материальным потерям… в ближайшее время возможны временные перебои с поставками отдельных товаров", — заявила пресс-служба.

Отметим, что для "Рошен" это уже второй уничтоженный склад с начала полномасштабной войны. Первый объект компания потеряла в Яготине.

"КОЛО" предупреждает о задержках поставок

Повреждениям подвергся и склад сети магазинов "КОЛО".

Пресс-служба компании VARUS, владеющей сетью КОЛО, предупредила, что из-за последствий атаки могут возникнуть временные задержки с поставкой отдельных товаров.

При этом сама сеть продолжает работать в штатном режиме.

"Аврора" также лишилась распределительного центра

Утром 28 августа стало известно об уничтожении распределительного центра сети "Аврора" в Киевской области.

Генеральный директор компании Тарас Панасенко сообщил о последствиях атаки и подчеркнул, что сотрудники не пострадали.

"Друзья, сегодня утром в результате очередной вражеской атаки был разрушен распределительный центр "Авроры" в Киевской области", — написал он, отметив, что компания уже работает над дальнейшими действиями.

Книжный хаб Readeat и Book.ua: отправку приостановили

Этот удар затронул и книжную логистику.

Владелец Readeat Дмитрий Феликсов сообщил о том, что в книжный хаб попал "шахид".

"Сгорели целые миры… Российская атака уничтожила склад с книгами. Отправка заказов полностью приостановлена", — написал он .

Это привело не только к потере имущества и товаров, но и к непосредственной остановке выполнения заказов.

"Эпицентр": пожар охватил около 2 тыс. квадратных метров

28 августа российский дрон также поразил здание гипермаркета "Эпицентр" в Запорожье.

Глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров сообщил, что в результате попадания снаряда возник пожар площадью около 2000 кв. м.

По имеющимся данным, это уже седьмой уничтоженный торговый центр сети "Эпицентр".

Будет ли дефицит товаров

По словам Алексея Куща, в настоящее время не стоит ожидать масштабного структурного дефицита товаров из-за атак на логистику. Однако отдельные позиции могут временно исчезать из продажи.

"Будет дефицит некоторых товаров, которые будут отсутствовать в течение определенного периода времени из-за логистических проблем, но затем они появятся благодаря перенастройке этих логистических процессов", — говорит он.

Экономист отмечает, что речь идет о потенциально очень разных категориях — от кормов для домашних животных до отдельных видов дефицитных лекарств.

Проблема заключается в том, что после разрушения логистических цепочек бизнесу придется перестраивать маршруты и искать новые складские площадки.

"Эти товары снова будут появляться, но по другой цене", — отметил Кущ.

В то же время эксперт не стал называть конкретный процент возможного подорожания, поскольку он будет зависеть от категории товара и масштабов проблем с поставками.

Почему уничтожение складов — проблема не только для розничной торговли

Эксперты также отмечают финансовый риск. Даже если магазин продолжает работать, уничтожение склада означает потерю товара, оборудования и денежных средств, вложенных в операционную деятельность.

Экономист и эксперт по топливу Дмитрий Леушкин описывает этот процесс как "свежезамороженную экономику".

"Все мы читаем о горящих складах, об "Эпицентрах", торговых центрах и т. д. Но что еще происходит на самом деле? Вымываются, точнее, сгорают оборотные средства", — написал он.

По его словам, именно оборотный капитал является необходимым условием для повседневной работы компаний, а восстановить его в нынешних условиях становится всё сложнее.

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"А взять их сейчас негде. Кредитов нет. Причём не только льготных, которые обещали, — по сути, банки вообще прекратили кредитование, поднимают процент до "запретного" уровня", — отметил Леушкин.

Эксперт также обратил внимание на проблему финансирования восстановления бизнеса: "О деньгах на восстановление уже даже никто не говорит, раньше хоть иногда об этом говорили".

По его словам, на этом фоне в бизнесе уже начинают проявляться негативные тенденции — в частности, увеличение сроков расчетов между компаниями, возврат к бартеру и использование частных займов под очень высокие проценты.

"В целом в сфере бизнеса начались неприятные процессы. Стали затягивать сроки оплаты, где-то начал появляться давно забытый бартер, частные займы под баснословные проценты и т. п.", — добавил специалист.

Удар по логистике может обернуться ударом по всей экономике

По словам Алексея Куща, масштаб проблемы объясняется тем, что логистика — это фактически кровеносная система значительной части украинской экономики.

По его оценке, торговля и услуги составляют около 70–75 % экономики, тогда как остальная часть приходится преимущественно на аграрный сектор и промышленность.Поэтому уничтожение складов, распределительных центров и торговых объектов вызывает цепную реакцию: бизнес теряет товар и средства, возникают проблемы с поставками, отдельные позиции могут дорожать, сокращается выручка, а вместе с ней — налоговые поступления и возможности для занятости.

Украинские сети пока стараются не прекращать работу. Компании ищут альтернативные логистические решения и перестраивают систему поставок. Но если атаки на складскую и торговую инфраструктуру будут продолжаться, вопрос будет уже не только в том, хватит ли товаров на полках, но и в том, насколько быстро бизнес сможет восстанавливать утраченный оборотный капитал и поддерживать работу без доступного кредитования.

Напомним, за последние сутки в результате российских ударов также загорелись склады компаний "Roshen", "Аврора", "Сильпо" и Comfy.